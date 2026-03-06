Η προσευχή παστόρων με τον Τραμπ για την επιτυχία των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ

Χριστιανοί πάστορες που βρέθηκαν στο Οβάλ Γραφείο, προσευχήθηκαν για την επιτυχία της Αμερικής μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Πέμπτης 5/03/2026.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πάστορες περικύκλωσαν τον Τραμπ στο γραφείο του και προσευχήθηκαν μαζί για καθοδήγηση, σοφία και προστασία καθώς ηγείται της χώρας.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε με τη συμμετοχή του Γραφείου Θρησκείας του Λευκού Οίκου επικεφαλής της οποίας είναι η Πόλα Γουάιτ, μια τηλεευαγγελίστρια που έχει συζητηθεί για τις αμφιλεγόμενες μεθόδους συγκέντρωσης χρημάτων.

Ένας από τους πάστορες που συμμετείχε στην τελετή στον Λευκό Οίκο έκανε λόγο για τιμή του να ηγηθεί της προσευχής για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ άλλοι συμμετέχοντες μίλησαν για «απίστευτη μέρα» και σημαντική στιγμή για να προσευχηθούν για την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν από τον Θεό να χαρίσει στον πρόεδρο Τραμπ σοφία, να τον προστατεύσει από κάθε κακό και να τον βοηθήσει να προωθήσει πολιτικές που βασίζονται σε αυτό που περιέγραψαν ως αξίες και δικαιοσύνη βασισμένες στην πίστη.

Όπως σχολιάζουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η ομαδική προσευχή αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσέγγιση του Τραμπ προς τις ευαγγελικές χριστιανικές ομάδες, μια ομάδας που αποτελεί βασικό πολιτική βάση των Ρεπουμπλικανών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



