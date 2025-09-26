Η πρώτη αντίδραση Ρούτσι μετά την έγκριση εκταφής του γιου του: «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ»

Η εξέλιξη σχολιάστηκε θετικά από τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος εξακολουθεί να πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ωστόσο όπως τόνισε, δεν είναι ακριβώς αυτό που επιθυμεί.

26 Σεπ. 2025 16:20
Pelop News

Δεκτό έγινε σήμερα το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος την 28η Φεβρουαρίου ήταν μεταξύ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η εξέλιξη σχολιάστηκε θετικά από τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος εξακολουθεί να πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ωστόσο όπως τόνισε στην κάμερα του OPEN, δεν είναι ακριβώς αυτό που επιθυμεί.

Ο απεργός πείνας ανέφερε συγκεκριμένα: «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

Η απόφαση της Εισαγγελίας για εκταφή του γιού του Πάνου Ρούτσι
Το μεσημέρι της Παρασκευής η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, με παραγγελία της προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή της σορού του γιου του κ. Ρούτσι, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, συγκεκριμένα, ικανοποίησε το αίτημα για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι ενώ, στη συνέχεια, αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
