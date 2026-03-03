Η πρώτη αντίδραση της Κίνας για τον πόλεμο στον Ιράν, τι ζήτησε

Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν «στη διάρκεια συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων… παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων.

Η πρώτη αντίδραση της Κίνας για τον πόλεμο στον Ιράν, τι ζήτησε
03 Μαρ. 2026 11:38
Pelop News

Η Κίνα σέβεται το «νόμιμο δικαίωμα του Ιράν για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάνοντας ταυτόχρονα έκκληση για τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν «στη διάρκεια συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων… παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων.

Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα πρέπει τελικά να επιστρέψει σε τροχιά πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.
Η εκπρόσωπος κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου. Η Κίνα, τόνισε η εκπρόσωπος, θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην αναζήτηση της ειρήνης.
Το Πεκίνο θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ενεργειακή του ασφάλεια, είπε η εκπρόσωπος ερωτηθείσα για τον πιθανό αντίκτυπο των στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στο Ιράν στις πετρελαϊκές προμήθειες της Κίνας.
«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για την παγκόσμια οικονομία και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη σταθερή και απρόσκοπτη ενεργειακή προμήθεια» είπε η Μάο Νινγκ και κατέληξε ότι η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά στη χρήση βίας για την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας άλλων χωρών στις διεθνείς σχέσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:32 Η βίλα, το ειδικό λογισμικό και το Peugeot 208 με το προφίλ του Γεωργιανού κατασκόπου
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ