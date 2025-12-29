Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι για το αίτημα της Ρωσίας για Ντονμπάς

«Όσον αφορά το σχέδιο των 20 σημείων, πιστεύουμε ότι πρέπει να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος. Αυτό θα ήταν η ισχυρότερη ιστορική επικύρωση της ισχύος αυτού του εγγράφου και θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι για το αίτημα της Ρωσίας για Ντονμπάς
29 Δεκ. 2025 17:28
Pelop News

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι φαίνεται να βρίσκεται το ουκρανικό μετά τις πολύωρες συνομιλίες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα και τις παράλληλες διεργασίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

O Ζελένσκι έσπευσε πολύ γρήγορα να οριοθετήσει οποιαδήποτε επικείμενη συζήτηση και εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, με μια σειρά αναρτήσεων σήμερα.

«Στη φαντασία τους θα ήθελαν να μην υπάρχουμε καθόλου στο έδαφος της ίδιας μας της χώρας»

«Όσον αφορά την αποχώρηση από το Ντονμπάς, δεν είναι μυστικό ότι η Ρωσία το επιθυμεί. Στη φαντασία τους, θα ήθελαν να μην υπάρχουμε καθόλου στο έδαφος της ίδιας μας της χώρας. Αυτές οι φαντασιώσεις υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αλλά έχουμε τη δική μας γη, τη δική μας εδαφική ακεραιότητα, το δικό μας κράτος και τα δικά μας συμφέροντα. Θα ενεργήσουμε σύμφωνα με τα συμφέροντα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ σήμερα το μεσημέρι.

Κρεμλίνο: Η Ουκρανία να αποσύρει στρατεύματα από το Ντονμπάς – Επικείμενη επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ

Προηγήθηκε μάλιστα ανάρτηση που σημείωνε ότι «η στάση των Ρώσων απέναντι στο δημοψήφισμα δεν είναι θετική, διότι ένα δημοψήφισμα απαιτεί υποδομές ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται κατάπαυση του πυρός. Όμως οι Ρώσοι δεν θέλουν να μας παραχωρήσουν κατάπαυση του πυρός για όσο διάστημα απαιτείται για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Δηλαδή για 60 ημέρες. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο ζήτημα και η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να μας πιέζει συνεχίζοντας τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε αναφερόμενος στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο: «Τώρα έχουμε συμφωνήσει με τους Αμερικανούς ότι θα έχουμε εγγυήσεις ασφάλειας που θα υποστηρίζονται από το Κογκρέσο των ΗΠΑ – το οποίο είναι πολύ σημαντικό – και από το ουκρανικό Κοινοβούλιο. Οι εγγυήσεις ασφάλειας θα ψηφιστούν και από τις δύο πλευρές. Και οι διμερείς συμφωνίες μας με τους Ευρωπαίους θα επικυρωθούν στη συνέχεια από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, έτσι ώστε αυτές οι συμφωνίες να έχουν νομική ισχύ».

«Όσον αφορά το σχέδιο των 20 σημείων, πιστεύουμε ότι πρέπει να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος. Αυτό θα ήταν η ισχυρότερη ιστορική επικύρωση της ισχύος αυτού του εγγράφου και θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά

«Είναι ζωτικής σημασίας να εκφραστεί η βούληση του ουκρανικού λαού, ώστε το ουκρανικό έθνος να αποδεχτεί αυτή την ειρήνη και να υποστηρίξει αυτό το σχέδιο. Γι’ αυτό το δημοψήφισμα είναι ένα ισχυρό εργαλείο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Έπιασαν 39χρονο που είχε ανοίξει με συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική – 1 εκατ. ευρώ η λεία τους
20:40 Έρευνα δείχνει ποια στάση βοηθά τον γυναικείο οργασμό
20:31 Μητσοτάκης για αγροτικό: «Αγρότες τραμπουκίζουν άλλους αγρότες που θέλουν διάλογο»
20:24 Κλήσεις Τροχαίας: Πάνω από 480 για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα – Μόλις 24 στη Δυτική Ελλάδα
20:16 Malaysia Airlines: Ξεκινούν ξανά έρευνες για την πτήση MH370 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή της
20:08 Η πορεία της Φωτεινής Τριχά προς την κορυφή του κόσμου
20:00 Πάτρα: Στην τελική ευθεία οι αναπλάσεις αλλά με πίεση χρόνου – Ποιες οι εκκρεμότητες
19:52 Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για κλοπές τσαντών και καταστημάτων
19:44 Στο μπλόκο της Νίκαιας η Μαρία Καρυστιανού – Κίνηση με συμβολισμό
19:36 Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο για σωρεία απατών άνω των 440.000€ – Και στην Πάτρα
19:36 Πάτρα: Σε λειτουργία η δομή του Δημοτικού Υπνωτηρίου για την φιλοξενία αστέγων
19:28 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο
19:20 Η παράσταση «Τρεις Αδελφές» ταξίδεψε στην Ιθάκη με την ενέργεια της ΔΕΗ
19:12 Christmas Project 2025: Δημιουργία παιδότοπου στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ από το Safety Project
19:04 Πατρινός ο νέος Αρχιδιάκονος της ΙΜ Δέρκων
18:56 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: 2026- Μια ζωή χωρίς Ζωή;
18:48 Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια ενώ κολυμπούσε ΦΩΤΟ
18:43 Πάτρα: Φωτιά στη Ρήγα Φεραίου – Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βοήθησαν την κατάσταση
18:40 Ο Ινφαντίνο για τα ακριβά εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»
18:34 Πάτρα: Απίστευτο τροχαίο στην Περιβόλα – Οδηγός έπεσε σε όρυγμα κάτω από το ίδιο του το όχημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ