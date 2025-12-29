Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι για το αίτημα της Ρωσίας για Ντονμπάς

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι φαίνεται να βρίσκεται το ουκρανικό μετά τις πολύωρες συνομιλίες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα και τις παράλληλες διεργασίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

O Ζελένσκι έσπευσε πολύ γρήγορα να οριοθετήσει οποιαδήποτε επικείμενη συζήτηση και εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, με μια σειρά αναρτήσεων σήμερα.

«Στη φαντασία τους θα ήθελαν να μην υπάρχουμε καθόλου στο έδαφος της ίδιας μας της χώρας»

«Όσον αφορά την αποχώρηση από το Ντονμπάς, δεν είναι μυστικό ότι η Ρωσία το επιθυμεί. Στη φαντασία τους, θα ήθελαν να μην υπάρχουμε καθόλου στο έδαφος της ίδιας μας της χώρας. Αυτές οι φαντασιώσεις υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αλλά έχουμε τη δική μας γη, τη δική μας εδαφική ακεραιότητα, το δικό μας κράτος και τα δικά μας συμφέροντα. Θα ενεργήσουμε σύμφωνα με τα συμφέροντα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ σήμερα το μεσημέρι.

Κρεμλίνο: Η Ουκρανία να αποσύρει στρατεύματα από το Ντονμπάς – Επικείμενη επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ

Προηγήθηκε μάλιστα ανάρτηση που σημείωνε ότι «η στάση των Ρώσων απέναντι στο δημοψήφισμα δεν είναι θετική, διότι ένα δημοψήφισμα απαιτεί υποδομές ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται κατάπαυση του πυρός. Όμως οι Ρώσοι δεν θέλουν να μας παραχωρήσουν κατάπαυση του πυρός για όσο διάστημα απαιτείται για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Δηλαδή για 60 ημέρες. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο ζήτημα και η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να μας πιέζει συνεχίζοντας τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε αναφερόμενος στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο: «Τώρα έχουμε συμφωνήσει με τους Αμερικανούς ότι θα έχουμε εγγυήσεις ασφάλειας που θα υποστηρίζονται από το Κογκρέσο των ΗΠΑ – το οποίο είναι πολύ σημαντικό – και από το ουκρανικό Κοινοβούλιο. Οι εγγυήσεις ασφάλειας θα ψηφιστούν και από τις δύο πλευρές. Και οι διμερείς συμφωνίες μας με τους Ευρωπαίους θα επικυρωθούν στη συνέχεια από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, έτσι ώστε αυτές οι συμφωνίες να έχουν νομική ισχύ».

«Όσον αφορά το σχέδιο των 20 σημείων, πιστεύουμε ότι πρέπει να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος. Αυτό θα ήταν η ισχυρότερη ιστορική επικύρωση της ισχύος αυτού του εγγράφου και θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά

«Είναι ζωτικής σημασίας να εκφραστεί η βούληση του ουκρανικού λαού, ώστε το ουκρανικό έθνος να αποδεχτεί αυτή την ειρήνη και να υποστηρίξει αυτό το σχέδιο. Γι’ αυτό το δημοψήφισμα είναι ένα ισχυρό εργαλείο».

