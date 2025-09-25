Η πρώτη φωτογραφία της Ριάνα με τη νεογέννητη κόρη της

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η παγκοσμίους φήμης τραγουδίστρια Ριάνα, φέρνοντας στον κοσμο ένα κοριτσάκι.

25 Σεπ. 2025 9:21
Pelop News

Η διεθνούς φήμης  τραγουδίστρια Ριάνα, έγινε μητέρα για τρίτη φορά και μοιράστηκε η ίδια τα χαρμόσυνα νέα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η 36χρονη έφερε στον κόσμο, στις 13 Σεπτεμβρίου, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ονόμασε Rocki Irish Mayers. Η οικογένεια της Ριάνα και του A$AP Rocky μεγαλώνει, αφού ήδη έχουν δύο αγόρια, τον RZA και τον Riot.

Στην ανάρτησή της δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία από το μαιευτήριο, όπου κρατά στην αγκαλιά τη νεογέννητη κόρη της, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο εμφανίζονται μικρά ροζ γάντια του μποξ, ένα παιχνίδι με το όνομα «Rocki», που παραπέμπει στον κινηματογραφικό «Rocky» του Σιλβέστερ Σταλόνε.

