Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνετε εάν σας έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο

Ενώ πίνετε το καφέ σας ή επιστρέφετε από βόλτα διαπιστώνετε ότι (σας) λείπει το κινητό σας, υποθέτοντας πως πέσατε θύμα κλοπής!

Στη συνέχεια ακολουθούν στιγμές πανικού και αναστάτωσης. Όμως, αυτό που πρέπει να επικρατήσει είναι ψυχραιμία και λίγα, αλλά σημαντικά, βήματα για να διασφαλίσετε ότι όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες που βρίσκονται στη συσκευή σας δε θα είναι στη διάθεση του επιτήδειου.

Η πρόληψη σώζει

Μεγαλύτερη σημασία έχει η πρόληψη. Σύμφωνα με την ειδική στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας δεδομένων Κέιτλιν Σάριαν, γνωστή ως Cybersecurity Girl, το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας κάτοχος κινητού όταν το αγοράζει είναι να απενεργοποιήσει τη συντόμευση για τη λειτουργία πτήσης. Όπως ανέφερε η ειδικός, μιλώντας στην εκπομπή The Mel Robbins Podcast, οι κλέφτες συχνά προσπαθούν να απενεργοποιήσουν αμέσως τη λειτουργία πτήσης για να εμποδίσουν τον εντοπισμό της συσκευής. Κάνοντας πιο δύσκολη τη γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία αυτή, αυξάνονται οι πιθανότητες να εντοπιστεί το τηλέφωνο.

Για να απενεργοποιηθεί η γρήγορη πρόσβαση αρκεί να μεταβείτε στο κέντρο ελέγχου του τηλεφώνου. Ενώ τα ακριβή βήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, το εικονίδιο της λειτουργίας πτήσης μπορεί να αφαιρεθεί από το μενού που εμφανίζεται όταν σύρετε προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει ότι για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη λειτουργία πτήσης ένας κλέφτης θα πρέπει να μεταβεί χειροκίνητα στο κύριο μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου, μια διαδικασία που απαιτεί περισσότερο χρόνο και είναι λιγότερο πιθανό να γίνει γρήγορα -ή καθόλου ειδικά αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο. Παρότι δεν αποτελεί απόλυτη λύση, καθώς η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να αφαιρεθεί η SIM, μπορεί να λειτουργήσει για να καθυστερήσει περισσότερο τον δράστη.

Άμεση αντίδραση για την προστασία των δεδομένων

Η ουσιαστική προστασία, ωστόσο, ξεκινά από τις βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας. Ένα ισχυρό PIN ή, ακόμη καλύτερα, ένας κωδικός σε συνδυασμό με βιομετρικά δεδομένα (όπως δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου) μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες πρόσβασης σε αγνώστους. Παρ΄όλα αυτά, όπως αναφέρει η Σάριαν, ακόμα και σήμερα ο πιο δημοφιλής κωδικός παραμένει ο «123456» ή ο «123456789», ενώ σε άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές πιο δημοφιλής είναι ο κωδικός «password». Απαραίτητη είναι η ενεργοποίηση των υπηρεσιών εντοπισμού της συσκευής και η δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος ή διαγραφής δεδομένων. Μέσα από αυτή την υπηρεσία μπορεί κανείς να δει την τελευταία τοποθεσία που βρισκόταν το κινητό του.

Οι σύγχρονες συσκευές προσφέρουν ακόμη και εντοπισμό χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, στοιχείο που αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης του τηλεφώνου. Μόλις αντιληφθείτε ότι έχει κλαπεί η συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο για να δηλώσετε το περιστατικό και να πραγματοποιηθεί φραγή της κάρτας SIM, αλλά και του αριθμού IMEI ώστε η συσκευή να μη μπορεί να λειτουργήσει με άλλη κάρτα SIM σε κανένα δίκτυο. Όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία, στην οποία πρέπει να αναφερθεί άμεσα η κλοπή, χρειάζεται να καταγραφεί ο 15ψήφιος αριθμός ΙΜΕΙ, ο οποίος είναι μοναδικός και προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής. Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη πληκτρολογώντας *#06#

Ενημερώστε την τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε για να μπλοκάρουν εφαρμογές mobile banking, και αλλάξτε κωδικούς πρόσβασης σε κρίσιμους λογαριασμούς, όπως το e-mail. Σημαντική θεωρείται η απενεργοποίηση της προεπισκόπησης ειδοποιήσεων και των κωδικών επιβεβαίωσης (OTP). Σε αντίθετη περίπτωση ένας τρίτος μπορεί εύκολα -και χωρίς καν να ξεκλειδώσει τη συσκευή- να αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντικούς λογαριασμούς. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος και η ενεργοποίηση διαγραφής δεδομένων έπειτα από πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες αποτελούν δύο ακόμη μέτρα ασφάλειας.

Οι ειδικοί συστήνουν την τακτική ενημέρωση του λογισμικού, καθώς θα διασφαλιστεί ότι η συσκευή και οι εφαρμογές θα διαθέτουν τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις ασφαλείας. Παράλληλα, συστήνεται η περιορισμένη χρήση του κινητού ενώ περπατάμε, καθώς είναι εύκολο κάποιος να μας αιφνιδιάσει και να το αποσπάσει από τα χέρια μας.

Συνολικά, η προστασία του κινητού δε βασίζεται σε ένα μόνο μέτρο, αλλά σε έναν συνδυασμό προετοιμασίας και άμεσης αντίδρασης. Όσο πιο οργανωμένοι είμαστε, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων και αυξάνονται οι πιθανότητες να ανακτήσουμε τη συσκευή μας.

