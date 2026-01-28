Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων

Μια ακόμη τιμητική κλήση για τη ΝΕΠ στις Εθνικές μας ομάδες πόλο. Αυτήν τη φορά ήταν η Ραφαέλα Κακαϊδή, η οποία πήρε το προσκλητήριο για τις προπονήσεις-αξιολογήσεις της Εθνικής μας ομάδας πόλο Νέων Γυναικών-Νεανίδων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά στην Αθήνα. Η νεαρή μας πολίστρια πρέπει να βρίσκεται στην πρωτεύουσα την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 11.30π.μ.



