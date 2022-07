«Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο» την Πέμπτη από τον Δημοτικό Κινητό Κινηματογράφο στην Αγυιά

Με μία ταινία η οποία έχει «σαρώσει» τα βραβεία στην κατηγορία της, συνεχίζονται στις 9.30 το βράδυ της Πέμπτης 7 Ιουλίου στην «πλατεία Ελλήνων πεζογράφων» στην Αγυιά, οι προβολές του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου.

Τίτλος της ταινίας «Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο». Ο ανέμελος και αντισυμβατικός τρόπος ζωής της εντεκάχρονης ηρωϊδας, την κάνει να ξεχωρίζει αμέσως ανάμεσα στους συμμαθητές της. Με γενναιότητα αντιμετωπίζει τους νταήδες της τάξης, γιατί πρώτα και πάνω απ’ όλα η Ρόκα υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό, άλλωστε, γίνεται φίλη με τον άστεγο Κάσπαρ και προσπαθεί να τον βοηθήσει. Ταυτόχρονα, παλεύει με όλες της τις δυνάμεις για να κερδίσει την καρδιά της γιαγιάς της.

Η Ρόκα είναι αστεία, θαρραλέα και… μοναδική. Ζει μια μάλλον, ιδιαίτερη ζωή. Όσο ο μπαμπάς της την κοιτάζει από ψηλά –αφού είναι αστροναύτης σε αποστολή στο διάστημα–, η Ρόκα ζει μόνη με το σκιουράκι της και πηγαίνει σε κανονικό σχολείο για πρώτη φορά στη ζωή της.

Η ταινία έχει αποσπάσει Βραβείο Καλύτερης Ταινίας για Παιδιά και Νέους, Γερμανικά Κινηματογραφικά Βραβεία 2019, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Giffoni Film Festival 2019, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους Κριτικής Επιτροπής των Παιδιών, Olympia International Film Festival for Children and Young People 2019, Βραβείο Διεθνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ), Olympia International Film Festival for Children and Young People 2019, Βραβείο “#ThisisEU – Ευρωπαϊκές αξίες” της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Olympia International Film Festival for Children and Young People 2019 και Εύφημος Μνεία της Οικουμενικής Επιτροπής, Zlin Film Festival 2019.

Σκηνοθεσία: Katja Benrath, Σενάριο:Hilly Martinek

Πρωταγωνιστούν: Luna Marie Maxeiner, Caspar Fischer Ortmann, Luise Richter, Leo Knizka, Barbara Sukowa, Fahri Yardim, Mina Tander, Michael Maertens, Cordula Stratmann, Detlev Buck, Volker Bruch, Claire Wegener, Annika Vieider, Nevio Wendt, Marta Laubinger, Lena Stolze, Hedi Kriegskotte

Η ταινία θα επαναπροβληθεί στις 9.30 το βράδυ την Κυριακή 10 Ιουλίου στο προαύλιο του δημοτικό σχολείο Μιντιλογλίου.

https://www.imdb.com/title/tt8773020/

https://www.youtube.com/watch?v=JtwkrqbVA28

Ο Μπενίνι με το « Mostro » στο αίθριο του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου «μάγεψε» για μία ακόμα φορά το κοινό της Πάτρας

Έναν απολαυστικό και κάτι παραπάνω από ευρηματικό Ρομπέρτο Μπενίνι απόλαυσαν οι φίλοι του κινηματογράφου που βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης 5 Ιουλίου στο αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου.

Ο Ιταλός κορυφαίος σκηνοθέτης και κωμικός ως… «Τέρας» και στο ρόλο ενός «ασουλούπωτου» κομπιναδόρου ο οποίος μέσα από απίστευτες «συγκυρίες» φτάνει να θεωρείται ύποπτος για τον άγριο βιασμό και φόνο γυναικών απλά «έδειξε» γιατί είναι αξεπέραστος…

Για την ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου και τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ καθώς και το σύνολο των δράσεων, μίλησε πριν την έναρξη της προβολής η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη.