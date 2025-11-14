Η Ρωσία έτοιμη για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη: «Οι επαφές μας συνεχίζονται»

Όπως δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, υπάρχει κατανόηση της ανάγκης για τακτική επικοινωνία, παρά τις καθυστερήσεις στον ρυθμό των επαφών.

Η Ρωσία έτοιμη για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη: «Οι επαφές μας συνεχίζονται»
14 Νοέ. 2025 15:40
Pelop News

Ο διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ συνεχίζεται, με τις επαφές να προχωρούν ανάμεσα στους επικεφαλής των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.



«Με την άφιξη της νέας κυβέρνησης [των ΗΠΑ], αισθανθήκαμε από την πλευρά τους μια ουσιαστική επιθυμία να ξαναρχίσει ο διάλογος» υπογράμμισε η Ζαχάροβα. Αν και ο διάλογος δεν προχωρά με τον επιθυμητό ρυθμό, η ρωσική πλευρά παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Aναφέρθηκε επίσης στις επαφές που είχαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ στην Αλάσκα, όπου μετά από μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών, δεν ακολούθησαν περαιτέρω επαφές. Παρ’ όλα αυτά, επισημάνθηκε ότι υπήρξε συμφωνία για την ανάγκη τακτικής επικοινωνίας, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη συζήτηση των θεμάτων που αφορούν την Ουκρανία και την προώθηση της διμερούς ατζέντας.

Η Ζαχάροβα, επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να φιλοξενήσει τη δεύτερη ρωσο-αμερικανική σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη, εφόσον αυτή στηριχτεί σε ισχυρά και καλά επεξεργασμένα αποτελέσματα από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα. Όπως ανέφερε αυτή η προθυμία επιβεβαιώνεται από την ίδια την κυβέρνηση και είχε προηγουμένως εκφραστεί από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

