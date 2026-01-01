Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ουκρανικό drone στόχευε κατοικία του Πούτιν – Θα δώσει τις αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Μόσχα λέει πως αποκωδικοποίησε αρχείο από καταρριφθέν drone – Θα παραδώσει στοιχεία στις ΗΠΑ

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ουκρανικό drone στόχευε κατοικία του Πούτιν - Θα δώσει τις αποδείξεις στις ΗΠΑ
01 Ιαν. 2026 18:40
Pelop News

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (01.01.2026) ότι ανέκτησε και αποκωδικοποίησε αρχείο από ουκρανικό drone που κατέρριψε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, υποστηρίζοντας πως τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το περιστατικό συνδέεται με την επίθεση που, όπως καταγγέλλει, σημειώθηκε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, όταν η Ουκρανία φέρεται να επιχείρησε να πλήξει εγκατάσταση που σχετίζεται με την προεδρική κατοικία στην περιφέρεια Νόβγκοροντ, στη βόρεια Ρωσία, χρησιμοποιώντας συνολικά 91 drones μεγάλου βεληνεκούς.

Σε ανακοίνωση που ανήρτησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο Telegram, αναφέρεται ότι «η αποκωδικοποίηση των δεδομένων πορείας αποκάλυψε πως ο τελικός στόχος της ουκρανικής επίθεσης με drone στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν εγκατάσταση της ρωσικής προεδρικής κατοικίας στην περιφέρεια Νόβγκοροντ». Το υπουργείο προσθέτει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία θα διαβιβαστούν «στην αμερικανική πλευρά μέσω των υφιστάμενων διαύλων».

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι το περιστατικό αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της Μόσχας αμφισβητούνται τόσο από την Ουκρανία όσο και από δυτικές χώρες. Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε την Τρίτη (31.12.2025), επικαλούμενη αξιωματούχους των αμερικανικών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας, ότι η Ουκρανία δεν στόχευσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ούτε κάποια από τις κατοικίες του σε επίθεση με drone. Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει το δημοσίευμα.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αρχικά να στηρίζει τη ρωσική εκδοχή, δηλώνοντας τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν τον ενημέρωσε για το φερόμενο περιστατικό και ότι ο ίδιος ήταν «πολύ θυμωμένος». Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος κράτησε πιο επιφυλακτική στάση, αναρτώντας στα social media άρθρο της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

