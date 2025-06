Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Πράξη την απειλή του έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και έτσι τις τελευταίες ώρες οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν σφοδρή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλα 20 άτομα.

Αν και η Ουκρανία πλήττεται κάθε βράδυ από ρωσικά drones και πυραύλους από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, η χώρα βρίσκεται σε ετοιμότητα μετά τις προειδοποιήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Ρωσία θα απαντήσει στα ουκρανικά χτυπήματα που σημειώθηκαν την 1η Ιουνίου σε ρωσικές βάσεις. Δεν ήταν σαφές όμως αν η σημερινή επίθεση είναι η αναμενόμενη ή αν η Ρωσία θα απαντήσει τις επόμενες μέρες.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η πόλη είχε γίνει στόχος drones και πυραύλων κρουζ Kalibr.

🔥 Chaos in Kyiv

🚨 #Russian strikes rocked #Kyiv overnight, hitting residential towers and injuring 16.

Emergency teams are clearing rubble and hunting for unexploded munitions as the city braces for more. pic.twitter.com/QUoG82RQxw

— Rizwan Shah (@rizwan_media) June 6, 2025