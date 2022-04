Η Ρωσία στέλνει στρατό στα σύνορα με Φινλανδία ΒΙΝΤΕΟ

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν ξεκαθάρισε ότι «εντός των επόμενων εβδομάδων» θα συζητηθεί στη χώρα η πιθανή ένταξη στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Και σε μια προφανή προειδοποίηση προς τη Φινλανδία ρωσικές δυνάμεις εθεάθησαν να μετακινούν στρατιωτικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων και παράκτια αμυντικά πυραυλικά συστήματα σε δρόμο προς το Ελσίνκι σε υλικό που επαλήθευσε το βρετανικό δίκτυο Sky News.

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι μια επέκταση του ΝΑΤΟ «δεν θα φέρει τη σταθερότητα» στην Ευρώπη

Δεδομένου ότι η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνδέθηκε εν πολλοίς με τις ενταξιακές φιλοδοξίες της τελευταίας στο ΝΑΤΟ, η κίνηση τη Ρωσίας να μετακινήσει οπλικά συστήματα κοντά στα σύνορά της με τη Φινλανδία μπορεί να σηματοδοτεί μια σημαντική κίνηση, σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ.

There are Unconfirmed reports today that Russian Forces in the Leningrad Region near the City of Vyborg are beginning to move Heavy Military Equipment including K-300P Bastion Coastal Defense Missile Systems towards the Gulf of Finland and the Finnish Border. pic.twitter.com/UUtq5GQ5ej

— OSINTdefender (@sentdefender) April 11, 2022