«Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή», ο Τραμπ θα επισκεφτεί το Πεκίνο τον Απρίλιο

«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social

«Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή», ο Τραμπ θα επισκεφτεί το Πεκίνο τον Απρίλιο
24 Νοέ. 2025 21:33
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (24/11/2025) ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.

Η σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία «ήταν συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης συνάντησής μας στη Νότια Κορέα, πριν από τρεις εβδομάδες. Έκτοτε, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και από τις δύο πλευρές όσον αφορά τις συμφωνίες μας. Τώρα μπορούμε να εστιάσουμε στη συνολική εικόνα».

«Για τον σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος Σι με κάλεσε να επισκεφθώ το Πεκίνο τον Απρίλιο, την οποία δέχτηκα, και ανταπέδωσα ότι θα είναι προσκεκλημένος μου για μια επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ αργότερα μέσα στο έτος. Συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικό να επικοινωνούμε συχνά, κάτι που ανυπομονώ να κάνω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», κατέληξε ο Τραμπ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:42 Αυτά είναι τα νέα δεδομένα με τις διαφορές των σχεδίων ΗΠΑ και ΕΕ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
21:40 ΑΣ Αστραπή: Θερμή υποδοχή στον Απόστολο Παναγόπουλο
21:33 «Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή», ο Τραμπ θα επισκεφτεί το Πεκίνο τον Απρίλιο
21:21 Καρατζάς: «Γλυκόπικρη η γεύση, τώρα για τη νίκη με το Παγκράτι»
21:11 Στου Ζωγράφου στη «φάκα» πιάστηκαν απατεώνες που άρπαξαν κοσμήματα με το πρόσχημα της «ραδιενέργειας»!
21:00 «Μας πνίγει το δαιδαλώδες σύστημά μας»
20:51 Γεροβασίλη: Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές σε βάρος της μέσω Διαδικτύου
20:43 ΕΚΑΒ: Έσωσε τη ζωή 72χρονου που υπέστη καρδιακή ανακοπή και ήταν χωρίς σφυγμό για 25 λεπτά!
20:41 Χανιά: Γλέντι για ρακί με μπαλωθιές και συλλήψεις
20:31 Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σε διαρκή τροχιά ανάπτυξης» 
20:21 «Χωρίς να μου μιλήσει με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε», άνδρας παρενοχλεί γυναίκες
20:11 «Τον είχε πνίξει, έλεγε ότι αν πάει σπίτι θα τον σκοτώσει», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για Νέα Πέραμο
20:00 Έμπρακτη στήριξη στους εφήβους: Εκστρατεία σε Λύκεια της Αιγιάλειας για συζήτηση
19:50 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ένα εκατομμύριο ευρώ για τη μετακίνηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
19:41 Financial Times: Συμφωνία 19 σημείων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για το τέλος του πολέμου
19:30 Η Ουκρανία θα γίνει εύκολα Λευκορωσία λόγω Τραμπ
19:21 Καιρός (25/11/2025): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Ήπειρο
19:11 «Η γυναίκα δεν είναι καλά, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης»! Επίθεση στην 55χρονη δασκάλα από τον πρώην σύζυγό της
19:00 Η υπάλληλος με… κοινό λογαριασμό!
18:52 Η «Δεύτερη Ευκαιρία» για Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις με Πτώχευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ