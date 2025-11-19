Η σπάνια εμφάνιση του Θάνου Καληώρα με τη σύζυγο του

Ο Θάνος Καληώρας έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Θωμαΐδα, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Αλεξάνδρεια».

Ο Θάνος Καληώρας υπήρξε παντρεμένος με την Τζέσυ Παπουτσή -η οποία έφυγε από τη ζωή το 2018- για 10 χρόνια, ενώ από τον γάμο τους απόκτησαν έναν γιο, τον σκηνοθέτη Γιώργο Καληώρα.

«Οφείλω να ομολογήσω ότι ο χωρισμός μου με τη Τζέσυ ήταν πολύ δύσκολος όμως δεν έπαψα από την επόμενη κιόλας ημέρα να βλέπω το παιδί μου καθημερινά. Υπήρχε μια σύμπνοια για το θέμα του παιδιού. Οι σχέσεις σύντομα εξομαλύνθηκαν και μέχρι το τέλος της ζωής της ήμουν πολύ δίπλα της. Του στοίχισε πολύ του Γιώργου η απώλεια της μητέρας του αλλά, επειδή μέσα σε 6 μήνες ήρθε στη ζωή η κόρη του, κάπως αυτό απάλυνε λίγο τον πόνο» είχε πει σε συνέντευξή του Θάνος Καληώρας.

Μετά τον χωρισμό του από την Τζέση Παπουτσή, στη ζωή του ήρθε η νυν σύζυγός του, Θωμαΐδα, η οποία είναι 30 χρόνια μικρότερή του. Οι δυο τους παντρεύτηκαν ύστερα από έξι χρόνια σχέσης το 2015.

«Αγαπώ την απλότητά της, τη γλυκύτητά της, το συναισθηματισμό της, την τρυφερότητα και τη συμπαράσταση που δείχνει σε όλες τις καταστάσεις», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του. Όσο για τη διαφορά της ηλικίας του, είχε συμπληρώσει: «Λειτουργούμε όπως αισθανόμαστε. Νιώθουμε πολύ ενεργοί σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή και είμαστε χαρούμενοι».

