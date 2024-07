Η «σπάνια» κοινή εμφάνιση του Μπραντ Πιτ με τη σύντροφό του ΒΙΝΤΕΟ

Μια σπάνια κοινή εμφάνιση στο βρετανικό Grand Prix, έκαναν ο Μπραντ Πιτ και η Ινές Ντε Ραμόν την Κυριακή 7/07/2024. Μάλιστα, ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ κρατούσε τη σύντροφό του από το χέρι.

Brad Pitt and girlfriend Ines de Ramon hold hands at British Grand Prix in rare public outing https://t.co/HTEtr2HgEh pic.twitter.com/2Oh1BnGiXw

— Page Six (@PageSix) July 7, 2024