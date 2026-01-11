Η σπουδαία κολυμβήτρια Ελλη Ρουσάκη στην Πάτρα

Ο αγώνας πόλο μεταξύ των παιδικών ομάδων του ΝΟΠ και του Ολυμπιακού στο « Πεπανός» έφερε χθες στην Πάτρα μια από τις κορυφαίες κολυμβήτριες, την Έλλη Ρουσάκη, καθώς αγωνίζεται ο γιος τους στους «ερυθρόλευκους».

Η Ρουσσάκη, έχει κατακτήσει δεκαέξι πανελλήνια κολύμβησης με τον Ολυμπιακό, 17 χρυσά μετάλλια στην πεταλούδα, αλλά και διεθνείς διακρίσεις.

Την Ρουσάκη υποδέχτηκε το μέλος του ΔΣ του ΝΟΠ Θανάσης Αναστασίου και η σύζυγος του και θυμήθηκαν τα παλιά, όταν η ελληνίδα κολυμβητήρια ήταν ασυναγώνιστη στην διάρκεια της δεκαετίας του 80.

Η παράδοση της οικογένειας Ρουσσάκη παραμένει κοντά στον Ολυμπιακό, με το σκουφάκι του οποίου αγωνίζεται ο γιός της πρώην πρωταθλήτριας, ενώ ο γιος του Θανάση Αναστασίου βρέθηκε αντίπαλος του με την ομάδα του ΝΟΠ.

