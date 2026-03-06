Η Σταυρούλα Παρασχάκη μίλησε από την Λευκωσία στην «Π»: «Η καθημερινότητα κυλά κανονικά»

Η Κύπρος βιώνει αυξημένη στρατιωτική ένταση μετά την εμπλοκή της στο πρόσφατο επεισόδιο που την έφερε στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων, στο πλαίσιο των αντιποίνων μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή. Από τη Λευκωσία, όπου ζει και εργάζεται, η οικονομολόγος και δασκάλα Σταυρούλα Παρασχάκη μίλησε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», μεταφέροντας την ατμόσφαιρα και τον παλμό της κυπριακής κοινωνίας.

Σύμφωνα με την κ. Παρασχάκη, στη Λευκωσία η καθημερινότητα κυλά κανονικά: τα σχολεία λειτουργούν, τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά και οι πολίτες διατηρούν ψυχραιμία και αισιοδοξία, παρά την αβεβαιότητα. Στη Λεμεσό το κλίμα είναι πιο τεταμένο, λόγω θορύβων από στρατιωτικές κινήσεις και ενδεχομένων απειλών, με τους κατοίκους να προετοιμάζονται προληπτικά.

Η ίδια τόνισε ότι οι πολίτες έχουν εξοπλιστεί με σακίδια έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνουν διαβατήρια, νερό, τρόφιμα, είδη πρώτης βοήθειας και θήκες προστασίας για κινητά. Εφοδιάζονται με βενζίνη και τρόφιμα και χρησιμοποιούν καταφύγια όπου αυτό είναι δυνατό, ιδιαίτερα για παιδιά σε σχολεία ή νηπιαγωγεία σε περιοχές κοντά σε στρατιωτικές βάσεις.

Η παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, όπως F-16 και φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και οι Κύπριοι επικροτούν τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Γεγονός, που σίγουρα δίνει ηχηρές «απαντήσεις» στις αιτιάσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης για την αποστολή των στρατευμάτων μας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μέτρα προστασίας για τις κοινότητες που γειτνιάζουν με τις βρετανικές βάσεις και το αεροδρόμιο Πάφου, όπως οι Πύλα, Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμβου, Τίμη, Αναρίτα και Μανδριά. Η Πολιτική Αμυνα έχει εκπονήσει προληπτικά σχέδια εκκένωσης και έχει ενημερώσει τα Κοινοτικά Συμβούλια και τους αντιδημάρχους. Οπως σημείωσε η κ. Παρασχάκη, οι πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές χωρίς καταφύγια πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένα μέτρα αυτοπροστασίας: να εντοπίζουν χώρο μέσα στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας τους μακριά από παράθυρα, πόρτες και τζάμια, και να έχουν μαζί τους φορητό ραδιόφωνο, φανάρι, νερό, ξηρά τροφή, φάρμακα και κιβώτιο πρώτων βοηθειών.

Για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι ενημερώνονται από τις τοπικές αρχές μέσω εφαρμογών όπως WhatsApp και Viber ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό για τα σημεία που θα λειτουργήσουν ως προσωρινά καταφύγια. Στους χώρους αυτούς θα βρίσκεται προσωπικό της Δύναμης Πολιτικής Αμυνας για να καθοδηγήσει τους πολίτες και να εξασφαλίσει την ασφαλή φιλοξενία τους.

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

Παρά τις δυσκολίες, οι Κύπριοι διατηρούν ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και αισιοδοξία, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Οπως υπογραμμίζει η κ. Παρασχάκη, η ετοιμότητα των πολιτών, η υπευθυνότητα των τοπικών αρχών και η παρουσία ελληνικών δυνάμεων συμβάλλουν στην κοινωνική ανθεκτικότητα και στην αίσθηση ασφάλειας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η καθημερινότητα συνεχίζεται με προσοχή, αλλά η Κύπρος δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί τις κρίσεις με οργανωμένο και ψύχραιμο τρόπο, κρατώντας παράλληλα ζωντανή την κοινωνική συνοχή.

