Ο ρεπόρτερ του CNN ακούει εκρήξεις από πυραύλους στο Κίεβο και προσπαθεί να καλυφθεί – ΒΙΝΤΕΟ

Δημοσιογράφοι και ανταποκριτές από όλο τον κόσμο βρίσκονται στην Ουκρανία για να καλύψουν τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και μία ενδεχόμενη ρωσική εισβολή. Το ενδεχόμενο έγινε βεβαιότητα τα ξημερώματα της Πέμπτης 24/2 με τα ρωσικά στρατεύματα να εισβάλλουν σε περιοχές του Ντονμπάς και εκρήξεις από βομβαρδισμούς και πυραύλους να ακούγονται σε πολλές πόλεις κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Εκρήξεις ωστόσο ακούστηκαν και στην πρωτεύουσα, το Κίεβο.

Μάλιστα ένας ανταποκριτής του CNN των ώρα του ρεπορτάζ άκουσε εκρήξεις από πυραύλους και προσπάθησε να καλυφθεί φορώντας τα προστατευτικά και τα διακριτικά των δημοσιογράφων σε εμπόλεμες ζώνες.

Ο Μάθιου Τσανς ανέφερε ότι οι εκρήξεις που άκουσε ήταν ακόμα σε κάποια απόσταση από το κέντρο.

CNN's Matthew Chance in Kyiv: "I just heard a big bang right here behind me." Here's the video of the moment pic.twitter.com/prYeVlDvkn

— Brian Stelter (@brianstelter) February 24, 2022