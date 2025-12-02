Η συγκινητική ανάρτηση Μουγκοπέτρου για τις δίδυμες κόρες του ΦΩΤΟ

Ο κλαρινίστας, Αρης Μουγκοπέτρος που ακρωτηριάστηκε στα δάχτυλα του χεριού του όταν «έσκασε» δυναμιτάκι κατά τη διάρκεια πανηγυριού το Πάσχα του 2025, στην Αχαΐα, μοιράστηκε μια συγκινητική στιγμή στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες όπου στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τις δίδυμες κόρες του. Στο προσωπικό του μήνυμα, ο μουσικός μίλησε για τις δυσκολίες της χρονιάς που πέρασε και για την ευγνωμοσύνη που νιώθει σήμερα.

«Μπορεί αυτή η χρονιά να ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα. Έχασα πολλά. Αλλά λίγο πριν τελειώσει κάνω απολογισμό & νιώθω ευγνώμων που ζω και βλέπω αυτή την εικόνα. Τα στολίδια μου να στολίζουν τον κόσμο γύρω μου αλλά και την ψυχή μου.

Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή αυτά τα στολίδια να μην είχαν τον μπαμπά τους και όχι μόνο τον έχουν Αλλά είναι & πιο δυνατός από ποτέ. Καλό & ευλογημένο μήνα να έχουμε όλοι», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

