Η συγκλονιστική ιστορία του Θρασύβουλου Καλαφατάκη: Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Άνδρας, ένας από τους συγγενείς των 200 εκτελεσθέντων της 1ης Μαΐου 1944 στο Σκοπευτήριο Καισαριανής φαίνεται πως αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν σε διαδικτυακή δημοπρασία. Πρόκειται για τον Θρασύβουλο Μαράκη από τον Πλατανιά, εγγονό του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ανάμεσα στους 200.

Στο Βέλγιο ειδικοί για τα φωτογραφικά τεκμήρια των 200 της Καισαριανήςhttps://pelop.gr/sto-velgio-eidikoi-gia-ta-fotografika-tekmiria-ton-200-tis-kaisarianis/

Το φωτογραφικό υλικό εμφανίστηκε προς πώληση στην πλατφόρμα eBay από συλλέκτη και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ελέγχου της αυθεντικότητάς του.

«Μεγάλη συγκίνηση. Το ήξερα ότι είχε εκτελεστεί, όμως δεν ήξερα για τη φωτογραφία, δεν είχα αρχείο. Δεν έχω τίποτα και τώρα θα περιμένω να μου στείλουν», είπε μιλώντας στην τοπιική ιστοσελίδα neakriti.gr ο κ. Μαράκης.

Συγκεκριμένα για τον παππού του ανέφερε: «Απ’ ό,τι ξέρω από τη μητέρα μου, ήταν ένας ψηλός, γεροδεμένος και δεν φοβόταν τίποτα. Δεν τον σταματούσε τίποτα. Δεν ήθελε να υπογράψει ως κομμουνιστής ότι απαρνείται το κόμμα και γι’ αυτό τον πήγαν στις Αθηναϊκές φυλακές».

Αναφερόμενος στο πώς έμαθε η οικογένεια την εκτέλεση, σημείωσε: «Δεν τα ήξερε η μητέρα μου. Μετά την εκτέλεση πέρασαν τρεις μέρες για να το μάθουν. Δεν το έμαθαν αμέσως, όπως ήταν τότε τα μέσα… Πήγαμε μία-δυο φορές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής επίσκεψη, αφήσαμε τα λουλούδια μας και φύγαμε».

Γεννημένος το 1914 στον Πλατανιά, από εύπορη οικογένεια, ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης ασχολήθηκε με τη γεωργία και τη γαλακτοκομία και πολύ γρήγορα ανέπτυξε πλούσια δράση ως πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος. Συνελήφθη το 1939, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση και το 1943 μεταφέρθηκε στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφοριών, ανάμεσα στους 200 κομμουνιστές που επιλέχθηκαν από τους Γερμανούς για να εκτελεστούν τον Μάιο του 1944, ήταν και ο 19χρονος τότε Αθανάσιος Κουρεμέντζας από τη Θήβα, ο οποίος γλίτωσε χάρη στον ηρωισμό του Θρασύβουλου Καλαφατάκη.

«Οι Γερμανοί μπήκαν στη φυλακή και διάλεξαν τους 200 να τους σκοτώσουν. Τους πιο νέους. Ο παππούς μου μαζί με άλλους δύο έβγαλαν αυτόν τον 19χρονο από το καμιόνι και στη θέση τους έβαλαν έναν γέρο. Ο 19χρονος έζησε, μπήκε τότε στην Τράπεζα Πίστεως, έκανε καριέρα και το 1975 ήρθε για επιθεώρηση στο κατάστημα Χανίων. Τότε μου πρόσφερε δουλειά στην τράπεζα και πήγα 14 χρονών», είπε ο κ. Μαράκης.

Υπενθυμίζεται ότι οι φωτογραφίες αναμένεται να εξεταστούν από το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων, ενώ κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού θα μεταβεί στη Γάνδη για την εξέταση των εικόνων.

