Στο Βέλγιο ειδικοί για τα φωτογραφικά τεκμήρια των 200 της Καισαριανής

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες του Υπουργείο Πολιτισμού για τη διερεύνηση της αυθεντικότητας και της νομικής προέλευσης δώδεκα φωτογραφιών που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, τα οποία αναρτήθηκαν προς πώληση στην πλατφόρμα eBay, φέρονται να ανήκουν σε συλλέκτη με έδρα τη Γάνδη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, εμπειρογνώμονες πρόκειται να μεταβούν τις επόμενες ημέρες στο Βέλγιο, προκειμένου να εξετάσουν από κοντά το υλικό και να αποτιμήσουν τόσο τη γνησιότητά του όσο και τη σημασία και αξία της συλλογής.

Όπως επισημαίνεται, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι εικόνες να είναι αυθεντικές. Το ΥΠΠΟ αναφέρει ότι η διακίνηση φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από στρατιώτες του Γ’ Ράιχ σε κατεχόμενες χώρες έχει αποτελέσει αντικείμενο ιστορικής έρευνας. Γίνεται μάλιστα αναφορά στον κύκλο του περιοδικού Wildente («Αγριόπαπια»), που εξέδιδε ο Günther Heysing, δημοσιογράφος των Μονάδων Προπαγάνδας του Γιόζεφ Γκέμπελς.

Παράλληλα, επισημαίνονται οι νομικές δυσχέρειες που ενδέχεται να ανακύψουν ως προς τη διεκδίκηση των φωτογραφιών.

Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, με αντικείμενο τον χαρακτηρισμό ή μη των φωτογραφικών τεκμηρίων ως μνημείων. Η ενδεχόμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα αποτελέσει τη νομική βάση για τη διεκδίκηση και απόκτησή τους από το ελληνικό Δημόσιο, εφόσον τεκμηριωθεί η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευσή τους.

