Η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς που θέλει να κλείσει τις πληγές στη Βιβλική Γη της Επαγγελίας – Μια ειρήνη που την ήθελαν όλοι

Ο χρόνος πέρασε και τέθηκε κι επίσημα σε ισχύ το πρώτο στάδιο της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα κι η διαμάχη που σκόρπισε τον θάνατο στη Βιβλική Γη της Επαγγελίας (οριστικά;) θα λάβει τέλος.

Κι ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ πήρε τις αποφάσεις του για την κατάπαυση του πυρός, αλλά και που τα νοσοκομεία της χώρας προετοιμάζονται για να υποδεχθούν τους 48 ομήρους (και νεκρούς) οι οποίοι θα παραδοθούν από την Χαμάς, αναζητείται ο Οδικός Χάρτης της επόμενης ημέρας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αντιστράτηγος εα Κωνσταντίνος Κούσαντας κωδικοποιεί στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» τις εξελίξεις:

– Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία και ΗΠΑ ήταν τα κράτη που ευχαρίστησε ο Νετανιάχου για την επίτευξη της Αρχικής Συμφωνίας Ειρήνης, ενώ η «πρόθυμη» Ιταλία επιθυμεί να στείλει άμεσα στρατεύματα ειρηνευτικής δύναμης.

– Για τη Λωρίδα της Γάζας, μία έκταση 10 x 40 χλμ. περίπου θα αναπτυχθούν περιμετρικά ειρηνευτικές δυνάμεις σε μια μεγάλη αποστρατικοποιημένη ζώνη που θα καλύπτει το σύνολο της περιοχής ως εγγύηση ασφαλείας, υπό την εποπτεία του Ισραήλ, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους.

– Παρά την επίπλαστη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ μίας ισχυρής κρατικής οντότητας που είναι το Ισραήλ και μίας τρομοκρατικής-μη αξιόπιστης οργάνωσης, τη Χαμάς, το κύριο ερώτημα παραμένει κατά πόσο η τελευταία θα αφοπλιστεί πλήρως και κατά πόσο οι «μαχητές» της θα ζητήσουν αμνηστία.

-. Το ειρηνευτικό σχέδιο που θα προωθηθεί στον ΟΗΕ για ψήφισμα και στη συνέχεια η ολοκλήρωσή του υπό μορφή mandate-επιχειρησιακού σχεδίου ειρήνης θα πρέπει να είναι πλήρες και να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Κούσαντας αναφέρθηκε, όμως, και στον ρόλο της Ελλάδας στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: « Η Ελλάδα που έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ένθερμους και αξιόπιστους συμμάχους του Ισραήλ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, διπλωματικά, πολιτικά, στρατιωτικά κι ενεργειακά, θα πρέπει έμπρακτα να στηρίξει τη χώρα αυτή σε ό,τι είναι δυνατόν να απαιτηθεί δεδομένου ότι έχει καλές σχέσεις και με την Παλαιστινιακή Αρχή. Θυμίζουμε ότι την περίοδο του λιμού στη Γάζα δυο αεροπλάνα C-130 της Πολεμικής μας Αεροπορίας έριξαν 8,5 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνεργασία με Ισραήλ, Ιορδανία κι Αίγυπτο».

Και ο Κ. Κούσαντας πρόσθεσε τα εξής: «Ο γεωστρατηγικός άξονας – Συμφωνία 3 + 1 (Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ + ΗΠΑ) του 2019 επί Τραμπ, θα πρέπει να αναβαθμιστεί άμεσα για να προωθήσει τις θέσεις του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ως αντιστάθμιση της Τουρκίας και αποκοπή της από την πρόσβαση σε ενεργειακές και αμυντικές συνεργασίες με την Αίγυπτο. Η Ελλάδα, επειδή έχει στηρίξει τον Νετανιάχου και το Ισραήλ στη χρήση του εναέριου χώρου, τον Μάιο του 2025 αντιτάχθηκε σθεναρά σε ολλανδική πρόταση για πάγωμα του εμπορίου ΕΕ-Ισραήλ. Επιβάλλεται να μείνουμε συνεπείς στη συνέχεια αυτής της πολυδιάστατης συνεργασίας. Το πιθανό τέλος του διετούς πολέμου του Ισραήλ με Χαμάς, Ιράν, Χεζμπολάχ και Χούθι, θα δώσει στη χώρα μας μια ξεκάθαρη πλέον και πιο εντατικοποιημένη πολιτική κι ενεργειακή συνεργασία με το Ισραήλ, κυρίως στο θέμα της μεταφοράς του φυσικού αερίου προς την ΕΕ. Και παράλληλα, το θέμα της πόντισης της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Ισραήλ ενδεχομένως να υποστηριχθεί και από το Ισραήλ, το οποίο επιθυμεί την ηλεκτρική διασύνδεση με την ΕΕ, ενώ αυτή την στιγμή η ηλεκτροπαραγωγή του είναι κυρίως από το φυσικό αέριο κατά 70% με 75% χωρίς εναλλακτική λύση».

Και ο αντιστράτηγος εα κατέληξε ως εξής: «Σε μία εποχή που πολλοί ιδεολογικά και πολιτικά θεωρούν ότι το Διεθνές Δίκαιο θα πρέπει να κυριαρχεί στην εξωτερική μας πολιτική, η απάντηση είναι ότι απαιτείται παράλληλα με το Διεθνές Δίκαιο και η συνέργεια με κράτη μεγάλης-σκληρής ισχύος, όπως είναι το Ισραήλ και η Ελλάδα που μπορούν μαζί να δεσπόζουν μέσα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ενάντια στην αναθεωρητική-επεκτατική Τουρκία».

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό του περίπου το 53% της Λωρίδας της Γάζας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών. Εντός 72 ωρών από την υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 48 ομήρους (οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί). Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι η επιχείρηση αυτή έχει την ονομασία «Επιστροφή στα Σύνορά τους» από ένα εβραϊκό εδάφιο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει: «Τελειώσαμε τον πόλεμο, οι όμηροι θα απελευθερωθούν και η Γάζα θα ανοικοδομηθεί». Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι «η Γαλλία είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο στη δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα». Τέλος, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς τόνισε: «Χαιρετίζω τη συμφωνία, το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων» ενώ το Ιράν ζήτησε: «Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού».

ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ: ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΙΡΑΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ

«Ακόμη είναι νωρίς για να πούμε ότι η κρίση ολοκληρώθηκε οριστικά, όμως έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά κενά για το μετά…». Αυτό σχολίασε ο Γιώργος Λυκοκάπης στην «Π», με τον πατρινό γεωπολιτικό αναλυτή να δηλώνει, πάντως, αισιόδοξος για την τελική ειρήνη: «Θεωρώ ότι η ευρύτερη ένταση έχει τελειώσει, με την έννοια ότι οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν να αποφύγουν τα χειρότερα, την ολική εθνοκάθαρση. Η Χαμάς υποχώρησε σε πολλά πράγματα που λίγο πριν φαίνονταν αδιανόητα. Το δε Ιράν και η Χεζμπολάχ τους εγκατέλειψαν, ενώ και η Τουρκία θέλει να τα βρει με τον Τραμπ».

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΚΡΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΕΜΠΛΟΚΗ

«Ο,τι έχει συμφωνηθεί αφορά μόνο εκεχειρία κι απελευθέρωση ομήρων και καρατουμένων. Γι΄ αυτόν τον λόγο όλοι μιλούν για ”1η φάση” στη συμφωνία», δήλωσε ο πατρινός αντιστράτηγος εα Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. «Η ”2η φάση” περιλαμβάνει αφοπλισμό, είσοδο μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και μια μεταβατική διοίκηση. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν ένθεν και ένθεν ακραία στοιχεία που επιθυμούν εμπλοκή στη συμφωνία και συνέχιση του πολέμου κι αυτό πρέπει να προσεχθεί» πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος.

