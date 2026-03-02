Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026

Στο σημείο όπου χτυπά ο παλμός της Πάτρας, στο πάντα φιλόξενο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστήμιο Πατρών, πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2026. Μια διοργάνωση–θεσμός για τη Δυτική Ελλάδα, που αναδεικνύει τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και ενισχύει τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργάνωσε την Κυριακή 1/3 το «Achaia Business & Innovation Showcase 2026 – Βέλτιστες Πρακτικές & Επιτυχημένα Παραδείγματα», ένα δυναμικό session που έδωσε χώρο σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.



Το πάνελ συγκέντρωσε εκπροσώπους διαφορετικών επιχειρηματικών κλάδων που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες τεχνολογίες, λύσεις και επιχειρηματικά μοντέλα, προσφέροντας μια ευρεία εικόνα των δυναμικών πρακτικών της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η Αλεξάνδρα Μακρυγεώργου συμμετείχε στη συζήτηση για την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση, παρουσιάζοντας παράλληλα το έργο GREENLIGHT, το οποίο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ενεργειακής εγγραμματοσύνης και στη δημιουργία πρακτικών εργαλείων για εκπαιδευτικούς και μαθητές.



Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν τα βασικά εργαλεία και αποτελέσματα του έργου:

• Βάση Δεδομένων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με πρακτικές δυνατότητες αξιοποίησης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

• Διαδραστικά e-learning modules, με σαφή δομή και μαθησιακά αποτελέσματα.

• Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, που ενισχύει τη βιωματική μάθηση.

• Green Energy STEAM εργαστήρια, με ενδεικτικές δραστηριότητες που καλλιεργούν κριτική σκέψη, συνεργασία, επίλυση προβλημάτων και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με γόνιμο διάλογο και ενεργή συμμετοχή όλων, επιβεβαιώνοντας ότι η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών αποτελεί τη βάση για ουσιαστική πρόοδο.

Η παρουσία όλων στο πάνελ ανέδειξε στην πράξη πως μέσα από τον γόνιμο διάλογο, τις κινήσεις εξωστρέφειας και τη συνεργατικότητα (integration) μεταξύ επιστημόνων, τεχνολογιών, επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων μπορούν να προκύψουν ουσιαστικά και θεαματικά αποτελέσματα για την περιφέρειά μας. Όταν η γνώση συναντά τη συνεργασία και η καινοτομία συνδέεται με την κοινωνία, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο και δυναμικό αναπτυξιακό μέλλον.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς το Επιμελητήριο Αχαΐας για την τιμητική πρόσκληση και την ευκαιρία συμμετοχής σε ένα τόσο σημαντικό φόρουμ καινοτομίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



