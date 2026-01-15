Η σύμβαση–ορόσημο με τη Hellenic Train και 420 εκατ. ευρώ επενδύσεις για τον σιδηρόδρομο

Με την αναθεωρημένη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train κυρώθηκε σήμερα (15.1.2026) στη Βουλή, σηματοδοτώντας μια καθαρή αλλαγή σελίδας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, από γενικές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις με χρονοδιάγραμμα, έλεγχο και κυρώσεις, ενώ περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν τα τρένα και τις υποδομές.

Συγκεκριμένα, η νέα σύμβαση της Hellenic Train, που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 308 εκατ. ευρώ αφορούν την προμήθεια 23 ολοκαίνουργιων ηλεκτροκίνητων τρένων -την πρώτη αγορά νέων συρμών στη χώρα μετά το 2004- ενώ τα 112 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε υποδομές συντήρησης, αμαξοστάσια και ψηφιακά συστήματα.

Για πρώτη φορά, η σύμβαση εισάγει ρήτρα καταγγελίας: εάν τα νέα τρένα δεν παραδοθούν και τεθούν σε λειτουργία έως το 2027, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να λύσει τη συμφωνία. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινές για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις και πλημμελή συντήρηση, ενώ διπλασιάζονται οι αποζημιώσεις προς τους επιβάτες σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών των δρομολογίων.

Κομβική αλλαγή αποτελεί και η ψηφιακή παρακολούθηση των δρομολογίων, μέσω συστήματος γεωεντοπισμού, που αντικαθιστά το σημερινό έγχαρτο και μη διαφανές καθεστώς, ενισχύοντας για πρώτη φορά τη λογοδοσία σε πραγματικό χρόνο.

Η σημερινή κύρωση στη Βουλή έρχεται ως συνέχεια της συμφωνίας προθέσεων που υπεγράφη, τον Μάιο του 2025, μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της μητρικής εταιρείας της Hellenic Train, Ferrovie dello Stato, παρουσία των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ιταλίας. Το σύνολο των επενδύσεων χρηματοδοτείται από την ιταλική πλευρά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Με την έλευση των νέων συρμών και την ολοκλήρωση των έργων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ο στόχος είναι ο χρόνος ταξιδιού να μειωθεί σε κάτω από 3,5 ώρες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τρένου και αποκαθιστώντας σταδιακά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η σημερινή ψήφιση δεν αφορά απλώς μια σύμβαση. Αφορά το αν ο ελληνικός σιδηρόδρομος περνά, επιτέλους, από τα λόγια στους κανόνες – και από την ανοχή στη συνέπεια».

