Η σύμβαση–ορόσημο με τη Hellenic Train και 420 εκατ. ευρώ επενδύσεις για τον σιδηρόδρομο

Αυστηροποιούνται οι ποινές για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις και πλημμελή συντήρηση, ενώ διπλασιάζονται οι αποζημιώσεις προς τους επιβάτες σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών των δρομολογίων

Η σύμβαση–ορόσημο με τη Hellenic Train και 420 εκατ. ευρώ επενδύσεις για τον σιδηρόδρομο
15 Ιαν. 2026 21:51
Pelop News

Με την αναθεωρημένη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train κυρώθηκε σήμερα (15.1.2026) στη Βουλή, σηματοδοτώντας μια καθαρή αλλαγή σελίδας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, από γενικές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις με χρονοδιάγραμμα, έλεγχο και κυρώσεις, ενώ περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν τα τρένα και τις υποδομές.

Καταγγελία της αστυνομικού Έλενας Μπόμπου ότι ο πρώην σύντροφό της παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα, ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, η νέα σύμβαση της Hellenic Train, που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 308 εκατ. ευρώ αφορούν την προμήθεια 23 ολοκαίνουργιων ηλεκτροκίνητων τρένων -την πρώτη αγορά νέων συρμών στη χώρα μετά το 2004- ενώ τα 112 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε υποδομές συντήρησης, αμαξοστάσια και ψηφιακά συστήματα.

Για πρώτη φορά, η σύμβαση εισάγει ρήτρα καταγγελίας: εάν τα νέα τρένα δεν παραδοθούν και τεθούν σε λειτουργία έως το 2027, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να λύσει τη συμφωνία. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινές για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις και πλημμελή συντήρηση, ενώ διπλασιάζονται οι αποζημιώσεις προς τους επιβάτες σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών των δρομολογίων.

Κομβική αλλαγή αποτελεί και η ψηφιακή παρακολούθηση των δρομολογίων, μέσω συστήματος γεωεντοπισμού, που αντικαθιστά το σημερινό έγχαρτο και μη διαφανές καθεστώς, ενισχύοντας για πρώτη φορά τη λογοδοσία σε πραγματικό χρόνο.

Η σημερινή κύρωση στη Βουλή έρχεται ως συνέχεια της συμφωνίας προθέσεων που υπεγράφη, τον Μάιο του 2025, μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της μητρικής εταιρείας της Hellenic Train, Ferrovie dello Stato, παρουσία των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ιταλίας. Το σύνολο των επενδύσεων χρηματοδοτείται από την ιταλική πλευρά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Με την έλευση των νέων συρμών και την ολοκλήρωση των έργων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ο στόχος είναι ο χρόνος ταξιδιού να μειωθεί σε κάτω από 3,5 ώρες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τρένου και αποκαθιστώντας σταδιακά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η σημερινή ψήφιση δεν αφορά απλώς μια σύμβαση. Αφορά το αν ο ελληνικός σιδηρόδρομος περνά, επιτέλους, από τα λόγια στους κανόνες – και από την ανοχή στη συνέπεια».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:00 Καρναβάλι 2026: Οι αφίσες της φετινής διοργάνωσης
21:51 Η σύμβαση–ορόσημο με τη Hellenic Train και 420 εκατ. ευρώ επενδύσεις για τον σιδηρόδρομο
21:40 Γροιλανδία: Ένας Ολλανδός, 13 Γερμανοί, 15 Γάλλοι και μερικοί ακόμη η Ευρωπαϊκή της δύναμη
21:31 Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς
21:21 Καταγγελία της αστυνομικού Έλενας Μπόμπου ότι ο πρώην σύντροφό της παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα, ΒΙΝΤΕΟ
21:07 Στην εκπνοή διπλό χτύπημα από τον Απόλλωνα!
21:00 Φως στην πρόσφατη Ιστορία της Πάτρας: Εγκαίνια της έκθεσης τεκμηρίων «Οι Δίαυλοι»
20:51 Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης που θα δικαστεί για βιασμό της 13χρονης κόρης του προπονητή του! Αντιμέτωπος με 20ετή φυλάκιση
20:41 Τραμπ: Τον «συγκράτησαν» Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν για να μην επιτεθεί στο Ιράν
20:31 Έκδοση στη Γαλλία της Κύπριας «βασίλισσας» της απάτης με μαμούθ κρυπτονομίσματα
20:20 ΗΠΑ: Νέο μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού με 20 κατηγορούμενους από το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, ΒΙΝΤΕΟ
20:08 «Δεν ήθελε καθόλου να συναναστρέφεται με τον πατέρα της», αποκάλυψη για την εξαφανισμένη Λόρα από φίλη της
20:00 Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων: Τρεις προσκλήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
19:50 Μεγάλη η πίεση στις ΜΕΘ, άγγιξαν τις 900 οι νοσηλείες λόγω γρίπης σε μία εβδομάδα
19:41 Πέθανε ο πρώην νομάρχης Φθιώτιδας και βουλευτής ΝΔ Θανάσης Χειμάρας
19:31 «Υπάρχει μία συμμορία τραμπούκων, αυριανών δολοφόνων», συγκλονιστική καταγγελία από την αδελφή του 17χρονου στις Σέρρες
19:21 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις
19:10 Αρβανιτοπούλου: «Κύλησε ιδανικά ο Α΄ γύρος, στόχος της Παναχαϊκής η άνοδος»
19:00 Βελτίωση επιδόσεων στον Τουρισμό: Αύξηση επισκεπτών 9% και εσόδων 24% το 2025
18:50 «Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», ο Μάριος νικητής στη μεγάλη μάχη της ζωής του! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ