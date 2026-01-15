Καταγγελία της αστυνομικού Έλενας Μπόμπου ότι ο πρώην σύντροφό της παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα, ΒΙΝΤΕΟ

Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για μια ευθεία παραβίαση δικαστικής απόφασης, γεγονός που – αν επιβεβαιωθεί – έχει σοβαρές ποινικές και πειθαρχικές προεκτάσεις

15 Ιαν. 2026 21:21
Pelop News

Πλέον σε σίριαλ χωρίς τέλος εξελίσσεται η πολύκροτη υπόθεση της αστυνομικού Έλενας Μπόμπου, η οποία, μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση από τον πρώην σύντροφό της και τις παράλληλες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., επανέρχεται με νέο βίντεο στα social media, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά μιας ήδη εκρηκτικής σύγκρουσης.

Παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα
Στο νέο βίντεο που ανήρτησε, η Μπόμπου καταγγέλλει ότι ο πρώην σύντροφός της, επίσης αστυνομικός, παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα που, όπως αναφέρει, του είχαν επιβληθεί και εμφανίστηκε κάτω από το σπίτι της, προκαλώντας της φόβο και ανησυχία. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για μια ευθεία παραβίαση δικαστικής απόφασης, γεγονός που – αν επιβεβαιωθεί – έχει σοβαρές ποινικές και πειθαρχικές προεκτάσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα η ίδια ισχυρίζεται, ο πρώην σύντροφός της αντέδρασε καταθέτοντας μήνυση σε βάρος της, επικαλούμενος στοιχεία και ισχυρισμούς που είχαν προηγουμένως διαβιβαστεί ανώνυμα στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται, όπως λέει, για καταγγελίες που χρησιμοποιούνται εκ των υστέρων ως «όπλο» στη μεταξύ τους σύγκρουση.

Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μια υπόθεση που ήδη περιλαμβάνει δημόσιες καταγγελίες για ενδοσυντροφική βία, εσωτερικές πειθαρχικές διαδικασίες, αλλά και το πρόσφατο βίντεο με άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι, το οποίο εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. για τη γνησιότητά του και τις τυχόν ευθύνες που προκύπτουν.

Διαρκής πόλεμος καταγγελιών
Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη ενός διαρκούς πολέμου καταγγελιών, με την προσωπική σύγκρουση δύο εν ενεργεία ή πρώην στελεχών της Αστυνομίας να μετατρέπεται σε δημόσιο θέαμα, μέσω social media, μηνύσεων και αντικρουόμενων ισχυρισμών.

