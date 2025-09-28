Η σύνδεση του αλκοόλ με την άνοια

Η κατανάλωση αλκοόλ, ανεξάρτητα από την ποσότητα, φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο BMJ Evidence Based Medicine. Σε αντίθεση με παλαιότερες μελέτες, δεν διαπιστώθηκε καμία προστατευτική δράση ακόμη και από τη χαμηλή ή «μέτρια» κατανάλωση.

Η μελέτη, που συνδύασε παρατηρησιακές και γενετικές αναλύσεις, έδειξε ότι ο κίνδυνος ανεβαίνει αναλογικά με την ποσότητα αλκοόλ. Για παράδειγμα, τρία ποτά την εβδομάδα συνδέθηκαν με 15% μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με ένα. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που διαγνώστηκαν με άνοια συνήθως μείωναν την κατανάλωση τα χρόνια πριν από τη διάγνωση, κάτι που σύμφωνα με τους ερευνητές εξηγεί γιατί σε προηγούμενες μελέτες φαινόταν να υπάρχει «προστατευτική» επίδραση.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε δεδομένα από περίπου 550.000 άτομα στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, ηλικίας 56–72 ετών, με παρακολούθηση έως και 12 έτη. Οι παρατηρησιακές αναλύσεις έδειξαν υψηλότερο κίνδυνο άνοιας τόσο σε όσους δεν έπιναν καθόλου όσο και σε όσους κατανάλωναν υπερβολικές ποσότητες (40+ ποτά την εβδομάδα). Σε άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ, ο κίνδυνος έφθανε το 51%.

Ωστόσο, οι γενετικές αναλύσεις από 45 μελέτες με 2,4 εκατ. συμμετέχοντες κατέδειξαν ότι η σχέση είναι γραμμική: όσο αυξάνεται η κατανάλωση, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος.

«Όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι κάθε μορφή κατανάλωσης αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο άνοιας, χωρίς καμία απόδειξη προστατευτικού οφέλους από τη μέτρια κατανάλωση», υπογραμμίζουν οι επιστήμονες.

