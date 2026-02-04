Η συζήτηση για τον ΕΛΓΑ πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική μεταρρύθμιση, ριζική αλλαγή και αναθεώρηση του πλαισίου είναι το επείγον!

Η πρόθεση της κυβέρνησης να εξετάσει τη μετατροπή του ΕΛΓΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία και κονδύλια αποζημιώσεων, αναδεικνύει ένα υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα,τη διαρκή οικονομική πίεση που δέχεται ο Οργανισμός λόγω της αύξησης των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επιπλέον,η καθυστέρηση της κυβέρνησης και του Υπουργείου ήδη έχει προκαλέσει μεγάλη συσσώρευση προβλημάτων στον οργανισμό και εν συνεχεία στην μη καταβολή στις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων παραγωγών.

Ωστόσο, η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται στη νομική μορφή του ΕΛΓΑ. Η μετατροπή του σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ακόμη και αν εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευχέρεια χρηματοδότησης, δεν απαντά από μόνη της στα δομικά προβλήματα του συστήματος αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, οι αποζημιώσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ τα έσοδα του ΕΛΓΑ παραμένουν περιορισμένα και βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις εισφορές των παραγωγών.

Και πώς άλλωστε να υπάρξει εισφορά από την στιγμή που οι παραγωγοί δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις αυξημένες δαπάνες και ανάγκες τους,πώς να υπάρχει άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από την στιγμή που η υφιστάμενες υπηρεσίες δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό για έγκαιρους ελέγχους και τέλος το γεγονός ότι το υφιστάμενο μοντέλο δεν είναι πλέον βιώσιμο στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης.

Για τον λόγο αυτό, απαιτείται μια ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση, με σαφές πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα, που να περιλαμβάνει:

Πρώτον, άμεση αναθεώρηση του Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛΓΑ, ώστε να ενσωματωθούν νέοι κίνδυνοι και μορφές ζημιών που σήμερα είτε αποζημιώνονται μερικώς είτε δεν καλύπτονται καθόλου, παρά το γεγονός ότι αποτελούν πλέον συχνά φαινόμενα.

Δεύτερον, σαφή διαχωρισμό της ασφαλιστικής λειτουργίας από τις έκτακτες κρατικές ενισχύσεις, ώστε οι αποζημιώσεις να μην εξαρτώνται κάθε φορά από πολιτικές αποφάσεις και δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Τρίτον, εξασφάλιση σταθερής κρατικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ, κάτι που καθίσταται ευκολότερο σε περίπτωση μετατροπής του σε ΝΠΔΔ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η αλλαγή θα συνοδευτεί από θεσμικές εγγυήσεις διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Τέταρτον, επιτάχυνση των διαδικασιών εκτίμησης και πληρωμής αποζημιώσεων, ώστε οι παραγωγοί να γνωρίζουν με σαφήνεια πότε και τι θα αποζημιωθούν, μειώνοντας την αβεβαιότητα που πλήττει την αγροτική παραγωγή.

Η κυβέρνηση οφείλει να καταστήσει σαφές ότι η συζήτηση για την κρατικοποίηση ή μη του ΕΛΓΑ δεν αποτελεί υποκατάστατο της αναγκαίας μεταρρύθμισης, αλλά ενδεχομένως ένα εργαλείο για την υλοποίησή της. Χωρίς αλλαγή του κανονισμού και χωρίς προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες, οποιαδήποτε θεσμική μετατροπή κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεπαρκής.

Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται έναν ΕΛΓΑ σύγχρονο, οικονομικά βιώσιμο και θεσμικά αξιόπιστο, που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και στις προκλήσεις της εποχής. Αυτή είναι μια ευθύνη που δεν μπορεί να μετατεθεί άλλο.

*Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος είναι επικεφαλής Πρωτογενούς Τομέα στο Επιμελητήριο Αχαΐας και Αναπληρωτής γραμματέας στο δίκτυο συνεταιρισμών του ΠΑΣΟΚ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



