Η ταραμοσαλάτα έστειλε στο νοσοκομείο την Βίκυ Παγιατάκη

Η αλεργία που οδήγησε την αστρολόγο Βίκυ Παγιατάκη, στο Νοσοκομείο.

Η ταραμοσαλάτα έστειλε στο νοσοκομείο την Βίκυ Παγιατάκη
24 Φεβ. 2026 17:54
Pelop News

Μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας αντιμετώπισε ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη, αφού κατανάλωσε ταραμοσαλάτα.

«Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο», αποκάλυψε η Βίκυ Παγιατάκη στον αέρα του Buongiorno, αφήνοντας άφωνους τους συνεργάτες της.

Η ίδια εξήγησε ότι το πρόβλημα προέκυψε από μια τροφική αλλεργία που εκδηλώθηκε για πρώτη φορά. Μιλώντας στη Φαίη Σκορδά, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές της αργίας σημειώνοντας: «Πέρασα καλά και κακά. Ήταν σύνθετο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό. Έτσι το ανακαλύπτεις. Μπορεί μία περίοδο να μην σε ενοχλεί και μετά να σε ενοχλεί».

Η Βίκυ Παγιατάκη δεν έχασε το χιούμορ της, παρά την αναστάτωση. Αναφερόμενη στο πώς δεν υπολόγισε σωστά την αντίδραση του οργανισμού της, συμπλήρωσε: «Και επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω, εκεί την πάτησα, νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα. Δεν το βάζουμε κάτω».

Παρά την ταλαιπωρία και τη νοσηλεία της, η αστρολόγος εμφανίστηκε κανονικά στο πλατό την Τρίτη 24/02/2026, καθησυχάζοντας το κοινό για την κατάσταση της υγείας της.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:54 Η ταραμοσαλάτα έστειλε στο νοσοκομείο την Βίκυ Παγιατάκη
17:48 «Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο» η Βίκυ Παγιατάκη για την περιπέτειά της
17:44 Μακάριος Λαζαρίδης για Δένδια: Αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός 7 χρόνια δεν θα έκανα τέτοιες δηλώσεις
17:41 Πλήρωμα 188 «Καρναβαλίνκας»: Φαντασμαγορική παρουσία και δυναμική πορεία στον Κρυμμένο Θησαυρό
17:39 ΚΚΕ: Ζητά τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
17:35 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής για Βορίδη και Αυγενάκη
17:33 «Πήρα ένα τηγάνι, τον χτύπησα στο κεφάλι και πέσαμε κάτω. Ο 64χρονος ασελγούσε και δίπλα βρισκόταν η αδερφή της», μαρτυρία της μητέρας της 25χρονης ΑμεΑ
17:21 Πέθανε ο σπουδαίος Γιάννης Κουτραφούρης
17:16 Η Ναύπακτος υποδέχθηκε πλήθος κόσμου και το τριήμερο της Αποκριάς ΦΩΤΟ
17:06 «Εχω σκεφτεί να φύγω από τη Γαστούνη» λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα Ρομά ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Ο μύθος του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος στην «Π»: «Δεν φοβήθηκα ποτέ για τη ζωή μου» ΒΙΝΤΕΟ
16:58 Μεξικάνα influencer διαψεύδει ότι είναι η ερωμένη που «έδωσε» τον ναρκοβαρώνο
16:46 Επενδυτικό «πακέτο» 400 εκ. ευρώ από την Κομισιόν για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας
16:41 ΗΠΑ: Οι 6 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι Τραμπ έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία
16:34 Δέσμευση Στάρμερ: Αμετακίνητη η Βρετανία στο πλευρό της Ουκρανίας
16:24 Δήμος Αιγιαλείας: Ενέργειες για ζητήμα ασφάλειας και δράσεων
16:18 Ο Ρουβάς για το «Ferto» του Akylas: Θα πάμε πολύ καλά στη Eurovision
16:05 Αναστέλλονται τα δρομολόγια των τρένων το Σάββατο 28/2
15:56 Ο Πούτιν προειδοποιεί: «Ξέρετε πώς θα καταλήξει πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας»
15:44 Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει νεαρή ΑμεΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ