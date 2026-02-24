Η ταραμοσαλάτα έστειλε στο νοσοκομείο την Βίκυ Παγιατάκη

Μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας αντιμετώπισε ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη, αφού κατανάλωσε ταραμοσαλάτα.

«Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο», αποκάλυψε η Βίκυ Παγιατάκη στον αέρα του Buongiorno, αφήνοντας άφωνους τους συνεργάτες της.

Η ίδια εξήγησε ότι το πρόβλημα προέκυψε από μια τροφική αλλεργία που εκδηλώθηκε για πρώτη φορά. Μιλώντας στη Φαίη Σκορδά, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές της αργίας σημειώνοντας: «Πέρασα καλά και κακά. Ήταν σύνθετο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό. Έτσι το ανακαλύπτεις. Μπορεί μία περίοδο να μην σε ενοχλεί και μετά να σε ενοχλεί».

Η Βίκυ Παγιατάκη δεν έχασε το χιούμορ της, παρά την αναστάτωση. Αναφερόμενη στο πώς δεν υπολόγισε σωστά την αντίδραση του οργανισμού της, συμπλήρωσε: «Και επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω, εκεί την πάτησα, νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα. Δεν το βάζουμε κάτω».

Παρά την ταλαιπωρία και τη νοσηλεία της, η αστρολόγος εμφανίστηκε κανονικά στο πλατό την Τρίτη 24/02/2026, καθησυχάζοντας το κοινό για την κατάσταση της υγείας της.

