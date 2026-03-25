Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις: «Μην αποκαλείτε την ήττα σας, συμφωνία»

Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από τις φερόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να εκπέμπουν εκ διαμέτρου αντίθετα μηνύματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται ήδη σε τροχιά διαλόγου, ωστόσο η ιρανική πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε σχετική αναφορά, ανεβάζοντας τους τόνους.

Σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Fars News Agency, ο υποστράτηγος Ebrahim Zolfaghari, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya Central Headquarters, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης, ειρωνευόμενος μάλιστα την αμερικανική πλευρά.

«Έχετε φτάσει στο σημείο να διαπραγματεύεστε με τους εαυτούς σας;» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν πρέπει να αποκαλείτε την αποτυχία σας συμφωνία».

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στις προηγούμενες ισορροπίες, ούτε στις τιμές του πετρελαίου, εφόσον δεν ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι αναφορές για τον ρόλο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Όπως υπογράμμισε ο Zolfaghari, η χώρα του διατηρεί τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, απειλώντας ακόμη και με στρατιωτικά πλήγματα εναντίον εχθρικών πλοίων.

Η ένταση αυτή έχει ήδη αποτυπωθεί στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές των καυσίμων να καταγράφουν σημαντική άνοδο, εντείνοντας τις πιέσεις στις οικονομίες παγκοσμίως.

«Τα πρώτα και τελευταία μας λόγια από την πρώτη μέρα ήταν, είναι και θα είναι: Κανείς σαν εμάς δεν θα τα πάει καλά με κάποιον σαν εσάς. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ», κατέληξε ο Ιρανός αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας το βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

