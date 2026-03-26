Η Τεχεράνη έδωσε τη δική της απάντηση στο σχέδιο Τραμπ για κατάπαυση πυρός

Το Ιράν έδωσε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, την απάντησή του στο αμερικανικό σχέδιο που αποδίδεται στον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς όμως να έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως οι λεπτομέρειες της ιρανικής θέσης. Την ίδια ώρα, η εικόνα γύρω από τις επαφές ΗΠΑ – Ιράν παραμένει συγκεχυμένη, καθώς η Ουάσιγκτον μιλά για πρόοδο, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει ότι υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσεις.

Οι όροι που βάζει η Τεχεράνη

Σύμφωνα με τις αναφορές που επικαλούνται ιρανικές πηγές, η απάντηση της Τεχεράνης περιλαμβάνει τέσσερις βασικές απαιτήσεις: να σταματήσουν οι επιθέσεις, να υπάρξουν εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί, να διασφαλιστεί αποζημίωση για τις ζημιές και να υπάρξει σαφής καταλογισμός ευθυνών. Παράλληλα, το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για το τέλος του πολέμου πρέπει να καλύπτει όλα τα μέτωπα και όλες τις συμμαχικές δυνάμεις που συμμετείχαν στη σύγκρουση στην περιοχή. Αυτή η περιγραφή συμφωνεί σε γενικές γραμμές με όσα μετέδωσε το Associated Press για την ιρανική αντιπρόταση.

Η Τεχεράνη φέρεται επίσης να θεωρεί την άσκηση κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ νόμιμο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά της, θέση που εμφανίζεται και σε άλλες πρόσφατες αναφορές για το περιεχόμενο των ιρανικών απαιτήσεων.

«Δεν εμπιστευόμαστε τις αμερικανικές προθέσεις»

Το πιο σκληρό σημείο της ιρανικής γραμμής αφορά την αξιοπιστία των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη εξακολουθεί να αμφισβητεί ανοιχτά ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει πραγματικά μια συμφωνία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν επίσημες συνομιλίες, παρότι αναγνωρίζει πως ανταλλάσσονται μηνύματα μέσω τρίτων χωρών.

Η στάση αυτή συνδέεται άμεσα με το βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης που επικαλείται η ιρανική πλευρά. Το Reuters μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση, αλλά ταυτόχρονα αποκλείει άμεσες διαπραγματεύσεις και επιμένει ότι πρώτα πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες.

Θολό το τοπίο γύρω από το σχέδιο των 15 σημείων

Παρότι διεθνή μέσα έχουν αναφερθεί σε ένα αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το πλήρες περιεχόμενό του. Αντίθετα, η αμερικανική πλευρά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ορισμένες διαρροές δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την πρόταση.

Έτσι, αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι πως οι δύο πλευρές παραμένουν σε απόσταση: οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι οι επαφές είναι παραγωγικές, ενώ το Ιράν επιμένει ότι δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις της Ουάσιγκτον και αντιμετωπίζει με μεγάλη επιφύλαξη κάθε συζήτηση περί διαπραγμάτευσης.

