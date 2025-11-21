Η τεχνητή νοημοσύνη για το Μουντιάλ προβλέπει θρίλερ στα νοκ άουτ και «βλέπει» τελικός Αργεντινή-Ισπανία

Το Μεξικό θα ηττηθεί 3-2 από τη Βραζιλία στους «16»

21 Νοέ. 2025 21:00
Pelop News

Παραμονές της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον), μία προσομοίωση που βασίστηκε σε τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) έφερε στο φως ενδιαφέρουσες προβλέψεις για το νέο φορμάτ με 12 ομίλους και 48 ομάδες, καταλήγοντας σε τελικό μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης. Η άσκηση αξιολόγησε τις ομάδες από τη φάση των ομίλων μέχρι τον μεγάλο τελικό, ενσωματώνοντας παραμέτρους ισχύος ρόστερ, ιστορικής επίδοσης και στυλ παιχνιδιού ανά ομάδα.

Οι διοργανώτριες και το «ταβάνι» τους
Παρά το πλεονέκτημα έδρας, το μοντέλο εκτιμά ότι Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς θα περάσουν τους ομίλους, όμως θα αποκλειστούν νωρίς στα νοκ άουτ. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, το Μεξικό θα ηττηθεί 3-2 από τη Βραζιλία στους «16», οι ΗΠΑ θα λυγίσουν 2-1 στην παράταση από την Αργεντινή, ενώ ο Καναδάς θα σταματήσει από την ίδια την Αργεντινή στον γύρο των 32.

Αργεντινή και Ισπανία οι κερδισμένες
Η προσομοίωση δίνει προβάδισμα στην Αργεντινή, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία του Λιονέλ Μέσι το 2026 και τον ρόλο του ως ηγέτη σε σύνολο που ανανεώνεται στην επίθεση, μέχρι την πρόκριση στον τελικό. Για την Ισπανία, το μοντέλο προβλέπει κυριαρχία στην κατοχή, προκρίσεις επί της Αγγλίας στα προημιτελικά και της Κολομβίας στα ημιτελικά, αλλά μειονέκτημα στην «αποτελεσματικότητα» απέναντι στην Αργεντινή στον τελικό.

Το σενάριο του τελικού
Το υποθετικό μονοπάτι ολοκληρώνεται με νίκη της Αργεντινής 2-1 επί της Ισπανίας για δεύτερο σερί παγκόσμιο τίτλο, με την «Αλμπισελέστε» να αφήνει εκτός και τη Βραζιλία στα ημιτελικά έπειτα από 2-2 και πρόκριση στα πέναλτι. Η Βραζιλία φτάνει ως εκεί αφού προηγουμένως έχει αποκλείσει τη Γαλλία σε υψηλού επιπέδου προημιτελικό, ενώ η Ισπανία «χτίζει» την άνοδό της με καθαρό 3-1 επί της Κολομβίας στα ημιτελικά.

Οι υπόλοιπες δυνάμεις
Γερμανία, Αγγλία και Πορτογαλία προβάλλονται ως συνεπείς, αλλά όχι αρκετά «δυνατές» για να φτάσουν μέχρι τον τελικό, με τα νοκ άουτ να λειτουργούν ως φίλτρο σε ισορροπημένα ματς.

Η κλήρωση και το νέο φορμάτ
Η FIFA θα ορίσει τους ομίλους σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας βάσει παγκόσμιας κατάταξης. Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.

