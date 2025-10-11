Η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ΦΩΤΟ

Μεγάλο το ενδιαφέρον εκατοντάδων θεατών που θα κατακλύσουν το Ενετικό Λιμάνι για να παρακολουθήσουν από κοντά μία μοναδική εμπειρία ιστορικής αναβίωσης

11 Οκτ. 2025 11:39
Η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου αναμένεται και φέτος να είναι εντυπωσιακή, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκατοντάδων θεατών που θα κατακλύσουν το Ενετικό Λιμάνι για να παρακολουθήσουν από κοντά μία μοναδική εμπειρία ιστορικής αναβίωσης.

Ο Δήμος Ναυπακτίας, όπως κάθε χρόνο, τιμά τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο, με μία σειρά εκδηλώσεων και δράσεων που κορυφώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Οκτωβρίου 2025.

Απόψε, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 21:00’, τα φώτα στρέφονται στο Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου, όπου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας και η παρέλαση του Ιταλικού Συλλόγου “Amici di Lepanto” και του Συλλόγου «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές». Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Δημήτρης Σιούντας, ο οποίος δίνει το καλλιτεχνικό στίγμα μιας ξεχωριστής βραδιάς αφιερωμένης στην Ιστορία, τον Πολιτισμό και τη μνήμη των λαών που συμμετείχαν στη μεγάλη αυτή ναυμαχία.

Το πρόγραμμα των σημερινών εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

11:00’, Υποδοχή του Ιταλικού Συλλόγου «Amici di Lepanto» στο Δημαρχείο Ναυπακτίας
16:00’, 14ο Τουρνουά Σκακιού Blitz «Lepanto», από τον Αθλητικό Σκακιστικό Όμιλο Ναυπάκτου (ΑΣΟΝ) «ΕΠΑΧΤΟΣ», στην παραλία Ψανής
21:00’, Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου και Παρέλαση στο Ενετικό Λιμάνι
Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδος και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τη Ναύπακτο ως τόπο με βαθιά ιστορική μνήμη και έντονη πολιτιστική ταυτότητα.
