Η θέση της ΕΛΑΣ για το φονικό στη Μακρυνεία

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στην Αιτωλοακαρνανία. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από

αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού

Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε

δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και

παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί

του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού

Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα

αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός

άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον

Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και

τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους

παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος

εξερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας».

