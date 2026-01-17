Η θέση της ΕΛΑΣ για το φονικό στη Μακρυνεία

Η ανακοίνωσή της και τα δεδομένα

Η θέση της ΕΛΑΣ για το φονικό στη Μακρυνεία
17 Ιαν. 2026 21:36
Pelop News

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στην Αιτωλοακαρνανία. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», η ομολογία του δολοφόνου, σε κατάσταση σοκ η Μακρυνεία, ΒΙΝΤΕΟ

«Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού
Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και
παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί
του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού
Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα
αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός
άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον
Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και
τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους
παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος
εξερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 «Η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό, το εύχομαι από την καρδιά μου», ο Κώστας Λούδης για την Ελληνική ομάδα
22:39 Φρίκη, 11χρονο αγόρι πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του γιατί του έκρυψε το βιντεοπαιχνίδι!
22:30 «Βγες από την Οθόνη», πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, ΒΙΝΤΕΟ
22:24 «Δεν μπορώ να διανοηθώ τη σκέψη να θέλει να πολιτευτεί μετά από αυτό το τραύμα» Βιδάλη για Καρυστιανού
21:59 Αποκάλυψη Reuters: Μυστικές επαφές των ΗΠΑ με το «δεξί χέρι» του Μαδούρο πριν την επιχείρηση στο Καράκας
21:47 Αυτοί είναι οι εξτρα δασμοί 10%+15% του Τραμπ στις 8 χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία
21:36 Η θέση της ΕΛΑΣ για το φονικό στη Μακρυνεία
21:24 Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εύκολα τον Ιωνικό
21:12 Καρυστιανού: «Το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύσεις, ετοιμαζόμαστε»
21:00 Καρναβάλι 2026: Παρακολουθείστε live την τελετή έναρξης
20:59 O Ερμής με τρομερό μπλοκ έκανε την ανατροπή και νίκησε την Ολυμπιάδα
20:48 Η Ελλάδα με το μυαλό στην Ιταλία, εύκολα την Τουρκία
20:36 Τραμπ: Πρόσκληση σε Ελλάδα και Κύπρο για το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
20:24 Αυτός ο ελληνικός καρπός ενισχύει την όραση και προστατεύει τον εγκέφαλο!
20:12 Σε πλειστηριασμό ακίνητο του Ντέμη Νικολαΐδη με τιμή εκκίνησης τα 458.000 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ
20:09 Ο Προμηθέας ηττήθηκε στην Πάτρα από τον Πανιώνιο – Φωτογραφίες
20:00 Ο Ηρακλής πήρε το ντέρμπι στον Βορρά στη Super League 2
19:48 Εξαρθρώθηκε μίνι καζίνο στην Κυψέλη, συλλήψεις από την αστυνομία
19:35 Μπράβο σε γυναίκα αστυνομικό: Έσωσε μητέρα τριών παιδιών από τον σύντροφό της που την κακοποιούσε
19:23 Ο Απόλλων ηττήθηκε στο Μετς και προβληματίζει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ