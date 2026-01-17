«Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», η ομολογία του δολοφόνου, σε κατάσταση σοκ η Μακρυνεία, ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις καταθέσεις προκύπτει ότι ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, οι οποίες πιθανόν συνδέονται με γυναίκα

Στη Μακρυνεία της Αιτωλοακαρνανίας σε  κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία μετά τη δολοφονία του 51χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή, με τις έρευνες της Αστυνομίας να στρέφονται πλέον σε προσωπικό και, ενδεχομένως, ερωτικό κίνητρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις καταθέσεις προκύπτει ότι ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, οι οποίες πιθανόν συνδέονται με γυναίκα. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του κάνοντας λόγο για φόβο και αυτοάμυνα.

Ο 45χρονος δράστης υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν φαίνεται να πείθει τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση πείσει μέχρι στιγμής τους ερευνητές, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Πώς έγινε η δολοφονία
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις έρευνες ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε γκρεμό.

Δείτε το όχημα του θύματος, το οποίο οι Αρχές απομακρύνουν από το σημείο

Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 51χρονος ήταν οπλισμένος. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές ζητώντας να παραδοθεί, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα της δολοφονίας.

