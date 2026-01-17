Πάτρα: Κλειστά καταστήματα μετατρέπονται σε φοιτητικές κατοικίες – Η «Golden Visa» δίνει νέα ζωή σε ακίνητα

Η εικόνα με τα μονίμως κατεβασμένα ρολά και τα ενοικιαστήρια που κιτρίνιζαν για χρόνια στις βιτρίνες κλειστών εμπορικών καταστημάτων σε δρόμους της Πάτρας αλλάζει σταδιακά στην Πάτρα. Στη θέση τους, αναδύεται μια νέα οικιστική τάση, που μετασχηματίζει αργά και σταθερά τον χάρτη της τοπικής κτηματαγοράς: η μετατροπή κλειστών ισόγειων εμπορικών καταστημάτων σε φοιτητικά διαμερίσματα.

Η Πάτρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς το νέο πλαίσιο της «Golden Visa» που οριστικοποιήθηκε το 2024, επιτρέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής με το χαμηλό όριο των 250.000 ευρώ, υπό την απαράβατη προϋπόθεση το ακίνητο να προέρχεται από αλλαγή χρήσης. Φαίνεται πως αυτή η αλλαγή επηρεάζει και την κτηματαγορά της Πάτρας.

«Βλέπουμε μια αύξηση της ζήτησης για ισόγεια καταστήματα σε περιοχές όπως η Αγυιά, η Αγία Σοφία και το Σκαγιοπούλειο» αναφέρει έμπειρος μεσίτης της πόλης. «Αλλοδαποί επενδυτές αγοράζουν παλιά εμπορικά ακίνητα, τα ενοποιούν ή τα χωρίζουν σε μικρότερα studios και, μέσω της αλλαγής χρήσης, εξασφαλίζουν τόσο την άδεια διαμονής όσο και υψηλές αποδόσεις από τη μίσθωση».

ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ «ΑΣΦΥΞΙΑ»

Με τα ενοίκια των διαμερισμάτων στους ορόφους να έχουν αγγίξει απαγορευτικά επίπεδα για τη μέση οικογένεια, η μετατροπή καταστημάτων σε φοιτητικά στούντιο προσφέρει μια «ανάσα» στην αγορά. Τα ισόγεια αυτά ακίνητα, λόγω του μεγάλου ύψους που διαθέτουν παραδοσιακά τα εμπορικά της Πάτρας, με κατάλληλη διαμόρφωση μεταμορφώνονται σε καλαίσθητα lofts με εσωτερικούς εξώστες (πατάρια), προσφέροντας περισσότερα τετραγωνικά.

Ηδη, οι τεχνικές υπηρεσίες και γραφεία των πολιτικών μηχανικών καταγράφουν αυξημένη δραστηριότητα. «Δεν πρόκειται απλώς για μια ανακαίνιση. Είναι μια πλήρης ανακατασκευή που απαιτεί προδιαγραφές ενεργειακής αναβάθμισης και ηχομόνωσης, ειδικά σε δρόμους με αυξημένη κίνηση όπως η Κορίνθου ή η Μαιζώνος» εξηγεί μηχανικός που επιβλέπει παρόμοια έργα στο κέντρο.

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι πάντα ανέφελη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει ο κανονισμός των παλαιών πολυκατοικιών της Πάτρας. Σε πολλές περιπτώσεις, η αλλαγή χρήσης απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων ενοίκων, κάτι που συχνά οδηγεί σε τριβές. Παράλληλα, το ζήτημα της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας παραμένει η πρώτη προτεραιότητα των νέων κατοίκων, οι οποίοι επενδύουν σε θωρακισμένα κρύσταλλα και συστήματα επιτήρησης.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

Η τάση αυτή, πέρα από το οικονομικό όφελος, προσφέρει και μια αισθητική αναβάθμιση. Σκοτεινοί δρόμοι που άλλοτε «νέκρωναν» μετά το κλείσιμο της αγοράς, τώρα αποκτούν ζωή επί 24ώρου βάσεως. Το στοίχημα για την Πάτρα το 2026 είναι αν αυτή η αλλαγή θα γίνει με όρους οργανωμένης πολεοδομικής ανάπτυξης ή αν θα οδηγήσει σε μια άναρχη οικιστική πύκνωση των ισογείων.

Το σίγουρο είναι πως η Πάτρα «κατεβαίνει» στο επίπεδο του πεζοδρομίου, αναζητώντας εκεί τη λύση στο στεγαστικό της πρόβλημα.

Καταγράφεται ενδιαφέρον αγοράς κλειστών καταστημάτων

Εντονη δυναμική καταγράφει τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα η μετατροπή ισόγειων εμπορικών καταστημάτων σε χώρους κατοικίας, σε κεντρικά, αλλά και περιφερειακά σημεία της πόλης. Το φαινόμενο συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στην τοπική οικονομία, τη συρρίκνωση της μικρής επιχειρηματικότητας και, κυρίως, με την αυξημένη ανάγκη για προσιτή στέγη εντός του αστικού ιστού.

Οπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας, Αρης Γκατζόγιας, «πολλά ισόγεια καταστήματα που παρέμειναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κενά, επαναχρησιμοποιούνται πλέον ως κατοικίες μικρού εμβαδού, καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες φοιτητών, νέων εργαζομένων ή μονοπρόσωπων νοικοκυριών». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κεντρική τους θέση, η άμεση πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και υπηρεσίες, αλλά και το σχετικά χαμηλότερο κόστος μετατροπής σε σύγκριση με τα νεόδμητα ακίνητα, καθιστούν τις αλλαγές χρήσης ιδιαίτερα ελκυστικές για ιδιώτες και επενδυτές.

Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνει και ο διευθυντής Πολεοδομίας Πάτρας, Χρήστος Φαλιέρος, ο οποίος δηλώνει στην «Πελοπόννησο» ότι η τάση είναι πλέον υπαρκτή. Οπως εξηγεί, «η αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου επιτρέπεται από τον πολεοδομικό κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στον κανονισμό της πολυκατοικίας και ότι εκδίδεται η προβλεπόμενη απόφαση αλλαγής χρήσης, καθώς και οικοδομική άδεια για τις απαιτούμενες εργασίες».

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται, σύμφωνα με τον κ. Φαλιέρο, στις πολυκατοικίες, όπου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης. «Εφόσον τηρούνται οι κανόνες του οικοδομικού κανονισμού ως προς τις υποδομές -ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, χώρους υγιεινής και λοιπές προδιαγραφές- δεν υφίσταται κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο» καταλήγει.

Ωστόσο, ο κ. Γκατζόγιας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αυτής της τάσης. «Εγείρονται σοβαρά ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού, ποιότητας κατοίκησης και αλλοίωσης του εμπορικού χαρακτήρα ορισμένων περιοχών. Η ισορροπία μεταξύ κατοικίας και επαγγελματικής δραστηριότητας αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ιστορικού και ευρύτερου κέντρου της Πάτρας» τονίζει.

