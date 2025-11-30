Η θέση της Νίκης Βόλου για το περιστατικό στο «Πεπανός»

Η θέση της Νίκης Βόλου για το περιστατικό στο «Πεπανός»
30 Νοέ. 2025 20:32
Το τμήμα υδατοσφαίρισης της Νίκης εξέδωσε ανακοίνωση για όσα έγιναν χθες στο κολυμβητήριο “Αντώνης Πεπανός” της Πάτρας στον αγώνα με τον ΟΠΑΘΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:  «Οι λέξεις που εκστομίζουμε, πολλές φορές είναι η πιο σκληρή βία. Άλλωστε η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει… πολλές φορές και ψυχές. Φυσικά και καταδικάζουμε την ΒΙΑ σε κάθε της μορφή.

Φυσικά και η βία είναι ξένη προς τις αξίες του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι.

Καλό θα ήταν όμως η κάθε ομάδα να προστατευθεί πρώτα από τους οπαδούς της. Δυστυχώς ο ΟΠΑΘΑ δεν συνέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση. Μετά την σκληρή λεκτική επίθεση και τις απειλές που δέχτηκε ο αθλητής της ομάδας μας στα αποδυτήρια και στην προσπάθεια να αμυνθεί συνέβη το δυσάρεστο αυτό περιστατικό.

Επίσης μεγάλος αριθμός οπαδών του ΟΠΑΘΑ εισήλθε στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο με απειλητικές διαθέσεις εναντίον μας. Μεταξύ αυτών αθλητές και φίλαθλοι οι οποίοι βρίζανε και προσπαθούσαν να ΧΕΙΡΟΔΙΚΗΣΟΥΝ.

Ευτυχώς για εμάς ισχυρή αστυνομική δύναμη η οποία βρίσκονταν στον χώρο, μας προστάτεψε και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό.

Φυσικά και τους ακολουθήσαμε στην ασφάλεια για εξηγήσεις αλλά και την υποβολή μηνύσεων».

 

 

