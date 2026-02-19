Η θέση του Φοίνικα Αγυιάς για τον Φ. Οικονόμου και το κλειστό της Αλεξιώτισσας

Η διοίκηση του Φοίνικα Αγυιάς μετά την πρόσφατη παραίτηση του μέλους του ΔΣ Φιλίππου Οικονόμου με αφορμή το όσα συνέβησαν στο κλειστό γυμναστήριο ης Αλεξιώτισας, πήραν θέση και εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία περιγράφουν τα δεδομένα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: « Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. Φοίνικας Αγυιάς, αφού έλαβε την από 18/02/2026 έγγραφη παραίτηση του μέλους του, κ. Φίλιππου Οικονόμου, δηλώνει ότι την αποδέχεται και ότι θα προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες από το καταστατικό ενέργειες για την ανασυγκρότησή του.

Η πολιτική δραστηριότητα του κ. Οικονόμου, υπό την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων, καθώς και οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του αναφορικά με το ζήτημα του Γηπέδου Αλεξιώτισσας, θέτουν σε δυσχερή θέση το Σωματείο μας και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον, άνευ δικής μας βούλησης, βρισκόμαστε εν μέσω έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι το Σωματείο μας δεν έχει, ούτε επιθυμεί να έχει, οποιαδήποτε ανάμειξη, εμπλοκή ή σχέση με τις ανωτέρω πολιτικές συγκρούσεις.

Το Τμήμα Καλαθοσφαίρισης του Α.Σ. Φοίνικας Αγυιάς, επί τουλάχιστον μία δεκαετία, χρησιμοποιεί ανελλιπώς το Γήπεδο Αλεξιώτισσας για προπονήσεις και ως δεύτερη έδρα, σεβόμενο τον χώρο, το προσωπικό του γηπέδου και τη δημοτική αρχή, και λειτουργώντας σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό λειτουργίας του. Παράλληλα, καταβάλλουμε ανελλιπώς και εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του γηπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια των ανωτέρω ετών, χωρίς καθυστερήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτή η παραίτηση του κ. Οικονόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Δηλώνουμε ότι εφεξής δεν επιθυμούμε ουδεμία, έστω και ακούσια, ανάμειξη στο συγκεκριμένο ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεδριάσουν εντός των προσεχών ημερών για την ανασυγκρότησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό.

Πάτρα, 19/02/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Α.Σ. Φοίνικας Αγυιάς

