Η θέση του Φοίνικα Αγυιάς για τον Φ. Οικονόμου και το κλειστό της Αλεξιώτισσας

Η θέση του Φοίνικα Αγυιάς για τον Φ. Οικονόμου και το κλειστό της Αλεξιώτισσας
19 Φεβ. 2026 19:30
Pelop News

Η διοίκηση του Φοίνικα Αγυιάς μετά την πρόσφατη παραίτηση του μέλους του ΔΣ Φιλίππου Οικονόμου με αφορμή το όσα συνέβησαν στο κλειστό γυμναστήριο ης Αλεξιώτισας,  πήραν θέση και εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία περιγράφουν τα δεδομένα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: « Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. Φοίνικας Αγυιάς, αφού έλαβε την από 18/02/2026 έγγραφη παραίτηση του μέλους του, κ. Φίλιππου Οικονόμου, δηλώνει ότι την αποδέχεται και ότι θα προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες από το καταστατικό ενέργειες για την ανασυγκρότησή του.

Η πολιτική δραστηριότητα του κ. Οικονόμου, υπό την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων, καθώς και οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του αναφορικά με το ζήτημα του Γηπέδου Αλεξιώτισσας, θέτουν σε δυσχερή θέση το Σωματείο μας και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον, άνευ δικής μας βούλησης, βρισκόμαστε εν μέσω έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι το Σωματείο μας δεν έχει, ούτε επιθυμεί να έχει, οποιαδήποτε ανάμειξη, εμπλοκή ή σχέση με τις ανωτέρω πολιτικές συγκρούσεις.

Το Τμήμα Καλαθοσφαίρισης του Α.Σ. Φοίνικας Αγυιάς, επί τουλάχιστον μία δεκαετία, χρησιμοποιεί ανελλιπώς το Γήπεδο Αλεξιώτισσας για προπονήσεις και ως δεύτερη έδρα, σεβόμενο τον χώρο, το προσωπικό του γηπέδου και τη δημοτική αρχή, και λειτουργώντας σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό λειτουργίας του. Παράλληλα, καταβάλλουμε ανελλιπώς και εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του γηπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια των ανωτέρω ετών, χωρίς καθυστερήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτή η παραίτηση του κ. Οικονόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Δηλώνουμε ότι εφεξής δεν επιθυμούμε ουδεμία, έστω και ακούσια, ανάμειξη στο συγκεκριμένο ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεδριάσουν εντός των προσεχών ημερών για την ανασυγκρότησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό.

Πάτρα, 19/02/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Α.Σ. Φοίνικας Αγυιάς

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:10 Μεγάλο σοκ στον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνοφ, υπέστη κάταγμα! ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μία φωτογραφία στο Μόναχο
20:49 Νέα δεδομένα από Metron Analysis: Στις 16,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, μεγάλη αύξηση της «γκρίζας ζώνης», πτώση για Καρυστιανού, Τσίπρα
20:43 Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ
20:32 Πέθανε ο θρυλικός προπονητής Σεπ Πιόντεκ
20:21 Αποκάλυψη Reuters: Απαισιόδοξες οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
20:11 «Νέος στόχος τα play-offs, γυρίσαμε τον διακόπτη»
20:00 Ταξί χωρίς οδηγό στην Πάτρα: ανέκδοτο; – Έρχονται στην Ευρώπη και την Ελλάδα
19:50 Δήμος Πατρέων: Ψηφίσματα, για το φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή και τον Κουβανικό λαό
19:43 Σεισμός ταρακούνησε το Ξυλόκαστρο!
19:40 Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, συνεχίζονται τα ισχυρά φαινόμενα
19:30 Η θέση του Φοίνικα Αγυιάς για τον Φ. Οικονόμου και το κλειστό της Αλεξιώτισσας
19:21 Φωτήλας: «Η Αχαΐα μπορεί! Θερμά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων “Ήλιος”»
19:10 Ο Ολυμπιακός χαλαρά προκρίθηκε στον τελικό και…περιμένει τον Παναθηναϊκό
19:00 10 Ουκρανοί κέρδισαν 1.200 στρατιώτες ΝΑΤΟ
18:51 Ο Μπρατ Πιτ «μοιράζει» χρήμα στην Ύδρα, οι κομπάρσοι στην ταινία έως 200 ευρώ την ημέρα!
18:41 «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος», ο Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας, ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Βόλος: Συλλήψεις δύο νεαρών για ναρκωτικά
18:21 Γερμανία: Κατηγορείται για κλοπή διαιτητής που ξυλοκοπήθηκε αφού έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του σε γήπεδο
18:11 Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ