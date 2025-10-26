Η Θύελλα έκανε την … μίση ανατροπή με την Κόρινθο

Με την μισή «Χ»αρά έμεινε η ομάδα της Θύελλας η οποία αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0, εν τούτοις έκανε την μίση ανατροπή και ήρθε ισόπαλη 2-2 εντός έδρας με την Κόρινθο για την 6η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής και έτσι πήρε μόνο ένα βαθμό.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 8΄ με τον Παπούλη, με τον Οσκαρ στο 24΄, όμως η πατρινή ομάδα αντέδρασε και με την κεφαλιά του Θανόπουλου έκανε το 1-2 στις καθυστερήσεις που ήταν σκορ ημιχρόνου.

Στο β΄ μέρος, οι «γαλάζιοι» ισοφάρισαν σε 2-2 με το πολύ όμορφο σουτ του Κωνσταντινίδη που έστειλε τη μπάλα στο «Γ».

Στη συνέχεια το παιχνίδι πήρε άγρια ομορφιά με τις δυο ομάδες να ψάχνουν το γκολ της νίκης, αλλά τελικά να μην έρχεται και να παραμένει το 2-2 μέχρι το τέλος.

Η Πατρινή ομάδα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 84΄ με τον Θανόπουλο να κάνει την κεφαλιά από τη σέντρα του Σκεπετάρη, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ ευκαιρία είχαν και οι φιλοξενούμενοι με τον σουτ του Μερκούρη που έδιωξε ο Κολοβούρης.

Θύελλα Πατρών (Νικολακόπουλος-Καραβίας): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Βλασσόπουλος Ν., Δημητρέλος, Θ. Βλασσόπουλος (74΄ Τριανταφυλόπουλος), Θεοδωρακόπουλος (90+ Μπουρίκας), Κουτσαντώνης Κ., Μαντάς Σκεπετάρης (88΄Αχ. Κουτσαντώνης) , Σουγλέρης (46΄ Σκούρτας).

Kόρινθος (Κουρμπανάς): Καραχάλιος, Βλάσσης (86’ Αναστασόπουλος) Κολάγκι, Μουστάκα, Νικολάου, Μερκούρη, Χαρίτος, Παπούλης, Παπασταύρος (60΄Ματέο), Nsiah Philippe (40’ Φακής), Gil Vazquez Oscar.

