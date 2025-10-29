Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο

Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο
29 Οκτ. 2025 12:09
Αγωνιστική υποχρέωση σήμερα για την ομάδα της Θύελλας πριν το ντέρμπι με την Παναχαϊκή. Οι «κυανόλευκοι» υποδέχονται τον Ατσαλένιο στο γήπεδό τους (13.30) σε παιχνίδια για την 3η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας με στόχο τη νίκη-πρόκριση.

Διαιτητής θα είναι ο Αντωνιάδης (Κεφαλονιάς) με βοηθούς τους Κωνσταντέλλο (Κεφαλονιάς) και Δανιά (Αιτωλοακαρνανίας).

Σε περίπτωση που η Θύελλα περάσει στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας, τον νικητή του αγώνα ΠΑΣ Πύργος – Κόρινθος.

 
