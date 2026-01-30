Η τιμωρία του Βεζένκοφ και πότε θα την εκτίσει

Του επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής

30 Ιαν. 2026 22:20
Από τον ΕΣΑΚΕ ανακοινώθηκαν οι  τιμωρίες για την προηγούμενη αγωνιστική της GBL και ο Σάσα Βεζένκοφ τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής για την αποβολή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε τιμωρηθεί από τους διαιτητές για τον καυγά του με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στο Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός, με τον φόργουορντ των γηπεδούχων να δέχεται με τη σειρά του πρόστιμο.

Η ενημέρωση από τον ΕΣΑΚΕ
“Επιβάλλεται : 1) Στον Βεζένκοβ Αλεξάντερ Καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής μέρας και χρηματικό πρόστιμό χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα τηςΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 25-1-2026 και

2) Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα κατά τον ως άνω αγώνα..

Επιβάλλεται στον Πετρόπουλο Ανδρέα Καλαθοσφαιριστή της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμό χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς (έργω εξύβρισης) προς αντίπαλο, για την οποία πράξη όμως δεν αποβλήθηκε από τον αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 25-1-2026, και

Απαλλάσσει την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ)για το παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς του ως άνω αθλητή, κατά τον προαναφερόμενο αγώνα”.

