Europa League: Οι ώρες και οι ημέρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν

Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν θα συναντηθούν και στα playoffs του Europa League.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ στο Europa League με τη Θέλτα

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και όπως ανακοίνωσε η UEFA θα ξεκινήσει στις 22:00. Η ρεβάνς της 26ης Φεβρουαρίου στην Τσεχία θα αρχίσει στις 19:45.

Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του Παναθηναϊκού

19.02: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (22.00)

26.02: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός (19.45)

