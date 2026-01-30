Europa League: Οι ώρες και οι ημέρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου


30 Ιαν. 2026 20:51


Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν θα συναντηθούν και στα playoffs του Europa League.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και όπως ανακοίνωσε η UEFA θα ξεκινήσει στις 22:00. Η ρεβάνς της 26ης Φεβρουαρίου στην Τσεχία θα αρχίσει στις 19:45.

Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του Παναθηναϊκού
19.02: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (22.00)
26.02: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός (19.45)

