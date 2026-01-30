Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ στο Europa League με τη Θέλτα

Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με Θέλτα στα play-offs της διοργάνωσης και θα παλέψει για ένα εισιτήριο για τη φάση των «16».

«Οι ultras δεν πεθαίνουν ποτέ! Καλή δύναμη στον ΠΑΟΚ», το δυνατό μήνυμα των οπαδών της Στεάουα Βουκουρεστίου

Όπως προέκυψε από την κλήρωση το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα με ώρα έναρξης 19:45 ενώ η ρεβάνς στο Βίγκο στις 26/2 θα ξεκινήσει στις 22:00.

