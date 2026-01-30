«Οι ultras δεν πεθαίνουν ποτέ! Καλή δύναμη στον ΠΑΟΚ», το δυνατό μήνυμα των οπαδών της Στεάουα Βουκουρεστίου

Στη Ρουμανία οπαδοί δεν θα μπορούσαν να μην πάρουν… θέση για το δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί

Το δυστύχημα έγινε σε δρόμο στη Ρουμανία και από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει Ρουμάνο προπονητή τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Έτσι στον αγώνα του Europa League ανάμεσα στη Στέαουα και στην Φενέρ στο Βουκουρέστι οι οπαδοί των γηπεδούχων τίμησαν τη μνήμη των νεκρών.

Πρώτα άφησαν ένα μεγάλο κομμάτι της κερκίδας άδειο για να τιμήσουν τα παιδιά του ΠΑΟΚ ενώ στην πάνω πλευρά ανέβασαν πανό στα οποία έγραψαν: «Οι ultras δεν πεθαίνουν ποτέ! Καλή δύναμη στον ΠΑΟΚ».

Deplasmana giderken PAOK taraftarını taşıyan bir minibüsün Romanya’da kaza yapması sonucu 7 taraftar hayatını kaybetmişti.

Bugün Bükreş tribünleri, kale arkası iki blok koltuğu boş bırakarak üste açtıkları pankartla bu acıya tribünsel bir saygı duruşunda bulundu. Taraftara… pic.twitter.com/gNUlUcN4F8 — Adem KÖZ (@AdemKoz) January 29, 2026

