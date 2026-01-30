«Οι ultras δεν πεθαίνουν ποτέ! Καλή δύναμη στον ΠΑΟΚ», το δυνατό μήνυμα των οπαδών της Στεάουα Βουκουρεστίου

Στον αγώνα του Europa League με τη Φενέρ στο Βουκουρέστι φίλαθλοι των γηπεδούχων τίμησαν τη μνήμη των νεκρών

30 Ιαν. 2026 19:11
Pelop News

Στη Ρουμανία οπαδοί δεν θα μπορούσαν να μην πάρουν… θέση για το δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί

Το δυστύχημα έγινε σε δρόμο στη Ρουμανία και από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει Ρουμάνο προπονητή τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Έτσι στον αγώνα του Europa League ανάμεσα στη Στέαουα και στην Φενέρ στο Βουκουρέστι οι οπαδοί των γηπεδούχων τίμησαν τη μνήμη των νεκρών.

Πρώτα άφησαν ένα μεγάλο κομμάτι της κερκίδας άδειο για να τιμήσουν τα παιδιά του ΠΑΟΚ ενώ στην πάνω πλευρά ανέβασαν πανό στα οποία έγραψαν: «Οι ultras δεν πεθαίνουν ποτέ! Καλή δύναμη στον ΠΑΟΚ».

