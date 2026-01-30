Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί

Ο 28χρονος φίλαθλος του «δικέφαλου του Βορρά» επέστρεψε χθες το μεσημέρι μαζί με τον 20χρονο φίλο του, ενώ ο τρίτος τραυματίας παραμένει για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς αναρρώνει μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί
30 Ιαν. 2026 16:28
Pelop News

Εκτός νοσοκομείου βρίσκεται πλέον ο ένας από τους τρεις τραυματίες φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επέβαιναν στο μοιραίο βαν που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Λιόν και ενεπλάκη σε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση με νταλίκα στη Ρουμανία, δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά από τους συνολικά δέκα επιβαίνοντες.

Η κατάσταση του 20χρονου
Σε ό,τι αφορά τον τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ο διευθυντής του ΕΣΥ και χειρουργός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής, Κώστας Φουρτούνης, ανέφερε ότι ο 20χρονος βρίσκεται στη νευροχειρουργική κλινική με κακώσεις εγκεφάλου.

Ο νεαρός φέρει αιμάτωμα μέτριας βαρύτητας και, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Φουρτούνης, δεν απαιτείται ούτε χειρουργική επέμβαση ούτε νοσηλεία σε ΜΕΘ. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, κρίνεται αναγκαία η στενή παρακολούθηση σε περίπτωση μεταβολής της κλινικής του εικόνας. «Οι ζωτικές του λειτουργίες είναι φυσιολογικές και όλες οι ενδείξεις που σχετίζονται με την κυκλοφορία είναι σε θετική κατεύθυνση», τόνισε.

Αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάσταση των τραυματιών, ο γιατρός σημείωσε ότι ο 20χρονος παρουσιάζει κενά μνήμης. «Έχει μετατραυματική αμνησία, δεν έχει ενσυναίσθηση του γεγονότος», ανέφερε ο κ. Φουρτούνης.

