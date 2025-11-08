Η τούρτα-έκπληξη της Ευγενίας Μανωλίδου για τον Άδωνι Γεωργιάδη – «Ήρθα, είδα, εμβολίασα» με... πανοπλία και σύριγγα ΦΩΤΟ

Μια τούρτα… ιστορικής έμπνευσης περίμενε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα φετινά του γενέθλια, με δημιουργό τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου, η οποία αποφάσισε να συνδυάσει χιούμορ, δημιουργικότητα και πολιτική σάτιρα σε μία εικόνα.

Η τούρτα απεικόνιζε τον υπουργό με πανοπλία και σύριγγα εμβολίου στο χέρι, συνοδευόμενη από τη λατινική φράση «Adonis Minister Salvtis – Veni Vidi Vaccinavi», μια ευρηματική παραλλαγή της ρήσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»), που μεταφράζεται με χιουμοριστικό τρόπο σε «Ήρθα, είδα, εμβολίασα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενθουσιασμένος από την έκπληξη, δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Facebook, γράφοντας:

«Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου».

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια και ευχές, αλλά και δεκάδες χιουμοριστικά σχόλια για τη «ρωμαϊκή» έμπνευση της Ευγενίας Μανωλίδου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



