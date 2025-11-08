Η τούρτα-έκπληξη της Ευγενίας Μανωλίδου για τον Άδωνι Γεωργιάδη – «Ήρθα, είδα, εμβολίασα» με… πανοπλία και σύριγγα ΦΩΤΟ

Με χιούμορ και φαντασία γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Άδωνις Γεωργιάδης, με μια εντυπωσιακή τούρτα-έκπληξη που του ετοίμασε η Ευγενία Μανωλίδου, εμπνευσμένη από τον ρόλο του ως υπουργού Υγείας και τη γνωστή φράση του Ιούλιου Καίσαρα.

Η τούρτα-έκπληξη της Ευγενίας Μανωλίδου για τον Άδωνι Γεωργιάδη – «Ήρθα, είδα, εμβολίασα» με... πανοπλία και σύριγγα ΦΩΤΟ
08 Νοέ. 2025 11:12
Pelop News

Μια τούρτα… ιστορικής έμπνευσης περίμενε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα φετινά του γενέθλια, με δημιουργό τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου, η οποία αποφάσισε να συνδυάσει χιούμορ, δημιουργικότητα και πολιτική σάτιρα σε μία εικόνα.

Η τούρτα απεικόνιζε τον υπουργό με πανοπλία και σύριγγα εμβολίου στο χέρι, συνοδευόμενη από τη λατινική φράση «Adonis Minister Salvtis – Veni Vidi Vaccinavi», μια ευρηματική παραλλαγή της ρήσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»), που μεταφράζεται με χιουμοριστικό τρόπο σε «Ήρθα, είδα, εμβολίασα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενθουσιασμένος από την έκπληξη, δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Facebook, γράφοντας:

«Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου».

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια και ευχές, αλλά και δεκάδες χιουμοριστικά σχόλια για τη «ρωμαϊκή» έμπνευση της Ευγενίας Μανωλίδου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:50 Οπλισμένος στην είσοδο των Δικαστηρίων Πατρών: Τον σταμάτησαν πριν περάσει με μαχαίρια και σιδερογροθιά
13:48 Απανθρακωμένο πτώμα στη Βοιωτία: 14 φάκελοι εξαφανίσεων στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας
13:36 Τρεις συλλήψεις διακινητών στον Έβρο: Μετέφεραν παράνομα μετανάστες με αυτοκίνητα και κρυφές θήκες
13:24 Έφοδος της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα: Εντοπίστηκαν θύματα trafficking και «σφραγισμένα» καταστήματα που λειτουργούσαν ξανά
13:12 Βορίζια: Από τις φυλακές στην ανακρίτρια συγγενείς του Καργάκη – Ερευνάται ποιος έβαλε τη βόμβα που άναψε το φυτίλι του μακελειού
13:00 Η Σία Κοσιώνη στο θεατρικό σανίδι: «Το χιούμορ είναι πράξη αντίστασης»
13:00 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του 40χρονου εκπαιδευτικού για παιδική πορνογραφία
12:48 Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Πατρέων για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
12:36 Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
12:24 «Παγώνει» η επισιτιστική βοήθεια στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει παράταση στην κυβέρνηση Τραμπ εν μέσω shutdown
12:12 Νέο ξέσπασμα Γκλέτσου on air: «Μου στήσατε παγίδα!» – Η ένταση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και η επίμαχη συμφωνία ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Υπόθεση κατάρρευσης 13χρονου από ναρκωτικά: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για διακίνηση κάνναβης μέσα στο σχολείο – Στο αυτόφωρο και οι γονείς τους
12:00 Ντίμης Κρίτσας: Ο “άρχοντας” της ελληνικής μόδας που έκανε την κομψότητα διεθνή υπόθεση
11:59 Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Νέος γύρος κακοκαιρίας από αύριο, ισχυρές βροχές στη Δυτική Ελλάδα
11:48 Φονικό στη Χαλκίδα: Οκτώ συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου – Τυφλό οπαδικό μίσος πίσω από την αιματηρή συμπλοκή
11:40 Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο αρωμάτων – Μαρτυρίες για έκρηξη και κραυγές πανικού ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη: Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη αποχαιρετάται σε μια λιτή τελετή στη Ριτσώνα
11:24 Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το μόνο πλέγμα αδιαφάνειας είναι το δικό σας» – Αντεπίθεση με έγγραφα και ονόματα
11:18 Πάτρα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
11:15 Δύσκολη διπλή αποστολή για τον ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ