Η τροφή πραγματικό φάρμακο που προστατεύει και αναγεννά το ήπαρ

Τα φρούτα και τα λαχανικά επίσης βοηθούν, κάνοντας το σώμα πιο αλκαλικό, ώστε να διατηρεί τη σωστή ισορροπία το pH στον οργανισμό

Η τροφή πραγματικό φάρμακο που προστατεύει και αναγεννά το ήπαρ
23 Δεκ. 2025 23:57
Pelop News

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι πολλά συστατικά των φρούτων και των λαχανικών βοηθούν στην αποβολή των τοξικών μετάλλων από το σώμα.

Για παράδειγμα, ο κόλιανδρος, το μηλικό οξύ (στα σταφύλια), το κιτρικό οξύ (στα εσπεριδοειδή), το σουκινικό οξύ (στα μήλα και στα βατόμουρα), οι πηκτίνες (στα μήλα και στη φλούδα και στον πολτό των εσπεριδοειδών) και η χλωρέλλα (ένα είδους πράσινου φυκιού) έχουν φυσικές ιδιότητες χηλίωσης, δεσμεύουν και απομακρύνουν τα βαρέα μέταλλα από τον οργανισμό.

Τα φρούτα και τα λαχανικά επίσης βοηθούν, κάνοντας το σώμα πιο αλκαλικό, ώστε να διατηρεί τη σωστή ισορροπία το pH στον οργανισμό.

Η αγκινάρα, που είναι κυριολεκτικά το λουλούδι του γνωστού αυτού φυτού, έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά τόσο ως τρόφιμο όσο και ως φάρμακο. Αυτό το εδώδιμο λουλούδι είναι πλούσια σε συστατικά που προστατεύουν το ήπαρ, καθώς και σε κυναρίνη, ένα συστατικό που διεγείρει τη λειτουργία του ήπατος και της ουροδόχου κύστης.

Οι αγκινάρες προστατεύουν και αναγεννούν τα κύτταρα του ήπατος, διεγείρουν την παραγωγή της χολής και προφυλάσσουν το σώμα από τις βλαβερές τοξίνες.

Υποστηρίζουν επίσης τη λειτουργία των νεφρών.

Οι αγκινάρες προστατεύουν τα επίπεδα γλουταθειομίνης του ήπατος από την καταστροφή, λόγω των διάφορων οξειδωτικών παραγόντων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Η τροφή πραγματικό φάρμακο που προστατεύει και αναγεννά το ήπαρ
23:39 Ο Παυλίδης ισοφάρισε το ρεκόρ του θρυλικού Εουσέμπιο!
23:21 Γιατί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας παχαίνει όσο κανένα άλλο!
23:00 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:50 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από τους παίκτες της ομάδας, ΒΙΝΤΕΟ
22:40 Ανατροπή στο Κάουνας για τον Παναθηναϊκό με σούπερ Σορτς και Οσμάν
22:31 Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ, ΒΙΝΤΕΟ
22:25 Προσοχή, πότε πρέπει να τρώμε βραδινό για να μην παχύνουμε και να μην αυξηθεί το σάκχαρο
22:20 Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 39 εκατ. ευρώ!
22:10 «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει», νέα αποκάλυψη για το φονικό στη Φοινικούντα
21:59 Παναιγιάλειος: Παίξαμε ποδόσφαιρο και με τον Άγιο Βασίλη! ΦΩΤΟ
21:48 Πάτρα: Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε σπίτι στα Κάτω Συχαινά
21:37 ΜΜΕ Τουρκίας: Χάθηκε από τα ραντάρ λίαρ τζετ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης
21:26 Αγρότες με τρακτέρ έκαναν… κατάληψη στο κέντρο της Καλαμάτας
21:17 Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ», ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Ο Μητροπολίτης Πατρών σε Ιδρύματα της πόλης, ΦΩΤΟ
20:56 Ισπανία: Διπλή δολοφονία, τσακωμός με δύο άνδρες που είχαν κάνει κατάληψη σε σαλέ
20:46 «Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την πορεία προς την επιστροφή στη Super League»
20:35 «Ίσως αυτή είναι η εκδίκηση των ζώων της Δύσης για τα γουρουνάκια;», επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN
20:25 Πάτρα: Οικογένεια με ναρκωτικά, μητέρα και γιος συνελήφθησαν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ