Η Τσαρούχα πρώτη στο Μύκονος-Προμηθέας, ο Καρπάνος στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης
Ο Μεγακλής Μαρινάκης στο Κολοσσός-Ηρακλής
Η Βάσω Τσαρούχα από την Αθήνα ορίστηκε πρώτη διαιτητής στο Μύκονος-Προμηθέας. Δεύτερος στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης, ορίστηκε ο διεθνής Ηλίας Καρπάνος από την Πάτρα, ενώ δεύτερος ορίστηκε στο Κολοσσός-Ηρακλής ο επίσης διεθνής από την Πάτρα, Μεγακλής Μαρινάκης.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει ως εξής:
«Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:
Σάββατο 14 Μαρτίου
Αγ, Θωμά 16.00 Μαρούσι Chery-Περιστέρι Betsson Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Ζιώγας (Παυλόπουλος)
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Προμηθέας Βίκος Cola Τσαρούχα-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)
PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Καρπάνος-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Καλλιθέας 12.45 Κολοσσός Η Hotels Collection-Ηρακλής Παπαπέτρου-Μαρινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)
Μ. Λιούγκας 13.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Ηπιώτης)
Telekok Center Athens 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-AEK Τηγάνης-Πιτσίλκας-Τεφτίκης (Νηγιάννης)».
