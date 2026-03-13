Η Τσαρούχα πρώτη στο Μύκονος-Προμηθέας, ο Καρπάνος στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης

Η Τσαρούχα πρώτη στο Μύκονος-Προμηθέας, ο Καρπάνος στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης
13 Μαρ. 2026 17:23
Η Βάσω Τσαρούχα από την Αθήνα ορίστηκε πρώτη διαιτητής στο Μύκονος-Προμηθέας. Δεύτερος στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης, ορίστηκε ο διεθνής Ηλίας Καρπάνος από την Πάτρα, ενώ δεύτερος ορίστηκε στο Κολοσσός-Ηρακλής ο επίσης διεθνής από την Πάτρα, Μεγακλής Μαρινάκης.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει ως εξής:

«Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 14 Μαρτίου

Αγ, Θωμά 16.00 Μαρούσι Chery-Περιστέρι Betsson Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Ζιώγας (Παυλόπουλος)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Προμηθέας Βίκος Cola Τσαρούχα-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)

PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Καρπάνος-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Καλλιθέας 12.45 Κολοσσός Η Hotels Collection-Ηρακλής Παπαπέτρου-Μαρινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)

Μ. Λιούγκας 13.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Ηπιώτης)

Telekok Center Athens 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-AEK Τηγάνης-Πιτσίλκας-Τεφτίκης (Νηγιάννης)».

