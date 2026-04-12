Η Tui θα μεταφέρει 45.000 τουρίστες μέσω του Άραξου-Τι δηλώνει ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ε. Δημητρόπουλου

Αν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επιβραδύνει τις κρατήσεις σε αρκετούς ελληνικούς προορισμούς, στη Δυτική Ελλάδα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι και φέτος η τουριστική κίνηση θα είναι ικανοποιητική -ενδεχομένως και καλύτερη από το 2025.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη συζήτηση που είχαμε με την Ευαγγελία Δημητροπούλου, εκπρόσωπο της TUI στη Δυτική Ελλάδα, η οποία μας μετέφερε τις προβλέψεις για την επιβατική κίνηση μέσω του αεροδρομίου του Αράξου.

Αφορμή για τη συζήτησή μας αποτέλεσε η πρόσφατη ανακοίνωση του αεροδρομίου ότι την 1η Μαΐου, ημερομηνία έναρξης της θερινής τουριστικής περιόδου, θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας νέου αεροσκάφους με το όνομα «Patra», στο πλαίσιο της προβολής της πόλης στο εξωτερικό.

«Τα τελευταία χρόνια, τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή είναι ιδιαίτερα θετικά. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία αποφάσισε να ονοματοδοτήσει ένα αεροσκάφος με το όνομα της Πάτρας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την προβολή της περιοχής», ανέφερε αρχικά η κ. Δημητροπούλου, προσθέτοντας: «Πρόκειται για μια πρακτική που έχουμε εφαρμόσει και στο παρελθόν, με άλλους ελληνικούς προορισμούς όπως η Κέρκυρα και το Ηράκλειο».

Η συζήτηση επεκτάθηκε, αναπόφευκτα, και στις εκτιμήσεις του τουριστικού ομίλου, ο οποίος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους στον τομέα της μετακίνησης τουριστών στην Ελλάδα.

Οπως τόνισε η κ. Δημητροπούλου: «Με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε και τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί, αναμένεται να μετακινηθούν περίπου 45.000 επισκέπτες μέσω του αεροδρομίου του Αράξου. Οι περισσότεροι θα διαμείνουν σε ξενοδοχειακές μονάδες της Ηλείας, καθώς στην Αχαΐα παρατηρείται έλλειψη μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων».

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, περίπου 25.000 επισκέπτες θα προέρχονται από τη Γερμανία, 5.000 από τη Γαλλία-εδώ έχει βοηθήσει η νέα γραμμή Αραξος-Λιλ και Ναντ- και άλλοι 5.000 από την Πολωνία, ενώ αναμένεται η παρουσία και τουριστών από άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, ωστόσο, παραδοσιακά για την περιοχή η πλειονότητα των επισκεπτών αφορά Γερμανούς ταξιδιώτες.

Απαντώντας στο ενδεχόμενο ένταξης νέων δρομολογίων στο αεροδρόμιο τα επόμενα χρόνια, η εκπρόσωπος της TUI υπήρξε σαφής: «Για να προστεθεί μια νέα γραμμή σε ένα αεροδρόμιο, προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλων ξενοδοχειακών υποδομών. Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα που περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών. Συνεπώς, θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν νέες, σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες στην Αχαΐα και στη συνέχεια να εξεταστεί η επέκταση των δρομολογίων. Σήμερα, στην Αχαΐα συνεργαζόμαστε με περιορισμένο αριθμό καταλυμάτων -ένα στη Δυτική Αχαΐα και ένα στο Αίγιο-, ενώ η πλειονότητα των συνεργασιών αφορά την Ηλεία, η οποία διαθέτει σημαντικό αριθμό ποιοτικών ξενοδοχείων πέντε αστέρων».

Εν κατακλείδι, εάν η Αχαΐα επιθυμεί να ενισχύσει το τουριστικό της αποτύπωμα -ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία η προσβασιμότητα έχει βελτιωθεί χάρη στον νέο αυτοκινητόδρομο-καθίσταται αναγκαία η επένδυση στη δημιουργία νέων, σύγχρονων τουριστικών υποδομών.

