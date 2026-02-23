Η Βενεζουέλα ζητά από τον ΟΗΕ την άμεση απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Ο υπ. Εξωτερικών Ιβάν Χιλ Πίντο ζήτησε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΟΗΕ την άμεση απελευθέρωση Μαδούρο και συζύγου του από ΗΠΑ.

23 Φεβ. 2026 20:57
Pelop News

Κατά την ομιλία του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ Πίντο ζήτησε την «άμεση απελευθέρωση» του Νικολάς Μαδούρο Μόρος, τον οποίο χαρακτήρισε «συνταγματικό πρόεδρο της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», καθώς και της συζύγου του και πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην 3η Ιανουαρίου 2026 ως «πολύ σοβαρή στροφή», υποστηρίζοντας ότι «παράνομη στρατιωτική ενέργεια» των ΗΠΑ προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων και την «αυθαίρετη κράτηση» του Μαδούρο. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος κυβέρνησε από τον Μάρτιο 2013 έως τον Ιανουάριο 2026, κατηγορείται από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και έχει δηλώσει αθώος, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

Παρά τις κατηγορίες και την «τεχνολογική και στρατιωτική ανισότητα» με τις ΗΠΑ, ο Ιβάν Χιλ Πίντο τόνισε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επέλεξε να ανοίξει «διπλωματικό δίαυλο» με την Ουάσινγκτον «όχι από υποταγή, αλλά λόγω της ίσης κυριαρχίας των κρατών» και «όχι από φόβο, αλλά με την πεποίθηση ότι ο διάλογος είναι ο μοναδικός πολιτισμένος τρόπος επίλυσης διαφορών».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη «διαδικασία αναγνώρισης των τραυμάτων, συγχώρεσης και συμφιλίωσης» που ξεκινά στη χώρα, με αφορμή τον πρόσφατο νόμο αμνηστίας για πολιτικούς κρατουμένους. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι πλέον η Ντέλσι Ροδρίγκες, αντιπρόεδρος από το 2008.

