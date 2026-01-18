Πάτρα: Η Βορείου Ηπείρου έχει φαντάσματα;

Η πρώτη φορά που ακούσαμε περίεργες ιστορίες με το παραφυσικό σε παλιά σπίτια στην οδό Βορείου Ηπείρου ήταν την περίοδο του Χάλογουιν. Ηταν τότε όταν μια ομάδα φοιτητών που συμμετείχε σε πάρτι γύρω από το ξενόφερτο έθιμο, κατηφόρισε τη Βορείου Ηπείρου και… άκουσε τους περίεργους ήχους, από «απροσδιόριστη πηγή», σε ακατοίκητη οικία χαμηλά στη συγκεκριμένη οδό, λίγο πριν φτάσουμε στο βενζινάδικο στην Ακτή Δυμαίων και σε γνωστή εταιρεία ελαστικών που δραστηριοποιείται εκεί.

Στην αρχή οι καταγγέλλοντες άρχισαν τα πειράγματα μεταξύ τους, όμως στη συνέχεια το πήραν πιο ζεστά το… πράγμα, καθώς οι ήχοι ήταν επίμονοι κι τη μια έμοιαζαν με απόκοσμες κραυγές και την άλλη με γρυλίσματα και βογγητά. Η παρέα δεν ρίσκαρε περαιτέρω έρευνα -άλλωστε δεν υπήρχε και πρόσβαση στην οικία που έδειχνε εγκαταλελειμμένη- και αποχώρησε άρον-άρον. Μέλος της συντροφιάς, όμως, ήρθε σε επαφή μαζί μας και περιέγραψε την περίεργη εμπειρία, την οποία χαρακτήρισε, μάλιστα, «ανατριχιαστική». Η στήλη συμπεριέλαβε το περιστατικό στη λίστα με τα… X-Files, προγραμματίζοντας επιτόπια αυτοψία στον χώρο, αμέσως μετά τις γιορτές.

Για να πούμε την αλήθεια, η… ραστώνη των Χριστουγέννων και η «βροχή» e-mails από αναγνώστες μας για διάφορα απόκοσμα φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Αχαΐας, μας είχε κάνει να ξεχάσουμε την καταγγελία για τη Βορείου Ηπείρου. Κάπου εκεί δεχθήκαμε μήνυμα από την αναγνώστρια της «Π», την κυρία Ρ.Κ., η οποία επανέφερε το θέμα στο προσκήνιο: «Λοιπόν εάν θέλεις ν’ ακούσεις πραγματικά φαντάσματα θα πας στο τέρμα της Βορείου Ηπείρου πριν βγούμε στην Ακτή Δυμαίων. Είναι ένα παλιό εγκαταλελειμμένο σπίτι όπου όσοι επιχείρησαν να μείνουν, έφυγαν γιατί άκουγαν κραυγές και βογγητά. Επίσης λέγεται ότι όσοι προσπάθησαν να το γκρεμίσουν, όλοι κάτι έπαθαν…».



Η αλήθεια είναι ότι η οδός Βορείου Ηπείρου έχει πολλά παλιά σπίτια, τα οποία θυμόμαστε από τα χρόνια που πηγαίναμε στον παιδικό σταθμό της «Παιδικής Στέγης», εκεί όπου πέρασαν γενιές και γενιές γνωστών Πατρινών. Για να πούμε την αλήθεια, τίποτα… ύποπτο δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας, αν εξαιρέσουμε ένα… κοπάδι από μαύρες γάτες που βρίσκονταν στο στάδιο του ζευγαρώματος, λόγω εποχής. Παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη οδό έχουν ανοικοδομηθεί αρκετές πολυκατοικίες, η Βορείου Ηπείρου διατηρεί ακόμη σε πολλά σημεία τη φυσιογνωμία των 80s, των 70s για να μην πούμε και των 60s σε κάποιες περιπτώσεις. Αναπαλαιώσεις και «φρεσκαρίσματα» έχουν γίνει μεν σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ έχουν ανοίξει και κάμποσα καινούργια καταστήματα, όμως η εν λόγω οδός διατηρεί εν πολλοίς ακόμη εκείνη την παλιά φυσιογνωμία.

Το αν υπάρχουν ή όχι στοιχειωμένα σπίτια προς την παραλιακή ή αν όλα αυτά βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας των κατοίκων και των περαστικών, είναι κάτι που μπορεί να μην το μάθουμε και ποτέ. Απορούμε, πάντως, για το πως σε εποχές πολιτικής ορθότητας η συγκεκριμένη οδός διατηρεί ακόμη μια ονομασία που για τα προοδευτικά μυαλά της εποχής μας -τουλάχιστον πριν την εκλογή Τραμπ- μοιάζει παρωχημένη ή ακόμη και απαγορευμένη.

Φαντάσματα είναι αυτά όμως, δεν θα σας ρωτήσουν πού θα πάνε να μείνουν! Κι αν θέλουν να «φωλιάσουν» στα παλιά σπίτια της Βορείου Ηπείρου, δεν θα σας δώσουν κανέναν απολύτως λογαριασμό.

Υ.Γ.: Φυσικά και το σημερινό κυνήγι φαντασμάτων δεν έχει πρόθεση να θίξει κανέναν κάτοικο ή ιδιοκτήτη οικίας στη Βορείου Ηπείρου. Το αντίθετο μάλλον θέλουμε: Να διώξουμε τα… φαντάσματα και να αναβαθμιστεί περαιτέρω η συγκεκριμένη περιοχή. Και δεν είναι η μόνη στην Πάτρα…

